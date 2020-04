Preise für Lebensmittel steigen wegen Coronavirus - hier zahlen Kunden jetzt drauf

In den vergangenen Wochen zu viele Vorräte eingekauft? Was wird nun daraus?



Wir geben in den kommenden Tagen Tipps, damit keine #Lebensmittel in der Tonne landen.



Mehr Infos finden Sie bei unserer Initiative @zgfdt ⇨ https://t.co/LWpl62NiAh #KaufNurWasDuBrauchst #Covid_19 pic.twitter.com/b9PBqn9zdV