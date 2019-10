Dank diesem Trick wissen Sie stets, ob die Haustür abgesperrt ist

Sie kennen es: Auf dem Weg in die Arbeit fragen Sie sich plötzlich, ob die Haustür wirklich abgesperrt ist. Mit einem Trick helfen Sie ihrem Gedächtnis auf die Sprünge.

Ist das Auto abgesperrt? Ist der Herd noch an? Ist die Haustür abgeschlossen? Bestimmte Handgriffe sind für uns so alltäglich geworden, dass wir sie nicht mehr bewusst durchführen. Deshalb passiert es sich nicht selten, dass man sich auf dem Weg in die Arbeit oder während dem Einkauf fragt, ob man gewisse Dinge schon erledigt hat.

Gerade bei der Haustür wäre es schließlich prekär, wenn diese nicht ordentlich abgesperrt wäre - vor allem, wenn man selbst gerade im Urlaub ist. Aber wie stellen Sie nun fest, ob die Tür wirklich zugeschlossen ist?

Haustür abgeschlossen: Mit diesem Trick helfen Sie Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge

Da das Abschließen der Haustür etwas völlig Gewöhnliches ist, müssen Sie etwas tun, das ungewöhnlich ist - etwas, das Ihnen im Gedächtnis bleibt. Was genau das ist, bleibt Ihnen im Prinzip selbst überlassen: Ob Sie nun einmal auf dem linken Bein hüpfen, sich im Kreis drehen oder an die Wand klopfen - Sie sollten nur darauf achten, dass es etwas ist, dass eine bleibende Erinnerung bei Ihnen hinterlässt.

Zudem müssen Sie darauf achten, dass Sie diese Bewegung nicht zum Ritual machen - ansonsten stehen Sie gleich wieder am Anfang, weil der Effekt seine Wirkung verliert. Wenn Sie diese Punkte beachten, wird Ihnen dieser kleine Trick in Zukunft eine gute Hilfe sein, sich an Dinge zu erinnern, die Sie normalerweise schnell vergessen.

