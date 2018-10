Darum sollten Sie ab sofort Alufolie in den Trockner legen

Schon mal auf den Gedanken gekommen, Alufolie in den Trockner zu packen? Vermutlich nicht - allerdings ziehen Sie daraus zwei entscheidende Vorteile.

Denn Alufolie kann im Trockner die Funktion von Trocknertüchern übernehmen. Diese sind dazu gedacht, die Wäsche angenehm duften zu lassen und zu verhindern, dass sie sich die Kleidung elektrostatisch auflädt. Letzteres lässt sich mit Alufolie genauso gut bewältigen.

Trockner: So funktioniert der Trick mit Alufolie

Alles was Sie für den Trick tun müssen, ist ein Stück vom Alupapier abzureißen und zu einem rund fünf Zentimeter großen Ball zusammenzuknüllen. Diesen legen Sie beim nächsten Trockenvorgang einfach mit der feuchten Wäsche in das Gerät - und schon erledigt er die Arbeit für Sie.

Die Vorteile des Alu-Balls: Da in so gut wie jedem Haushalt mindestens eine Rolle Alupapier zu finden ist, sparen Sie sich schon einmal das Geld für die Trocknertücher. Außerdem lässt das Alu-Knäuel sich immer und immer wieder verwenden - bis zu sechs Monate am Stück.

fk

