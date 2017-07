Deshalb dürfen Sie Ihre Mikrowelle niemals leer laufen lassen

Wer seine Mikrowelle schon einmal leer laufen hat lassen, kann davon wohl ein Lied singen: Lesen Sie hier, warum Sie das niemals tun sollten.

"Wer lässt denn seine Mikrowelle leer laufen?", fragen Sie sich jetzt wohl. Schließlich ist sie ja dafür da, dass etwas hineingelegt wird. Falls Sie sich aber schon einmal die Frage gestellt haben sollten, was denn passiert, falls Sie es doch wagen: Hier ist die Antwort.

Das passiert, wenn die Mikrowelle leer läuft

Damit sich Lebensmittel in der Mikrowelle erwärmen können, werden - wie der Name schon sagt - Mikrowellen mit einer Wellenlänge von rund 12 Zentimeter und einer Frequenz von ungefähr 2,4 GHz in den Garraum gesendet, erklärt hausjournal.net.

Ist dieser allerdings leer, können die Strahlungen nicht absorbiert werden. Anstatt einfach zu verpuffen - was dem Energieerhaltungssatz widersprechen würde - wird die Energie vom Inneren des Garraums reflektiert. Damit kann sie den Mikrowellenerzeuger treffen, der im schlimmsten Fall überhitzt und zerstört wird.

Handelt es sich um eine ältere Mikrowelle wäre es das sogenannte Magnetron, das betroffen wäre. In vielen Fällen schmilzt dann eine Antenne in dessen Inneren.

Normalerweise sind die Geräte so gebaut, dass die überschüssige Energie abgeführt wird - doch Austesten sollten Sie es lieber nicht.

Von Franziska Kaindl