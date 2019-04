Warum Sie Ihre Handtücher schon immer falsch gewaschen haben

Handtücher zu waschen, kann doch nicht so schwer sein, oder? Und trotzdem begehen viele die immer gleichen Fehler - wir erklären Ihnen, welche das sind.

Frisch gekauft, sind Ihre Handtücher noch ganz fluffig und flauschig - doch schon nach den ersten Wäschen hat sich der Kuschelfaktor verringert. Aber was können Sie dagegen tun?

Die Reinigungsexpertin Rachel Cohen hat dem Online-Portal Popsugar verraten, worauf es ankommt.

Handtücher waschen: Auf dieses Mittel können Sie getrost verzichten

Weichspüler sollen eigentlich dafür sorgen, dass Ihre Handtücher so flauschig bleiben wie am ersten Tag. Doch die Chemikalien können die Fasern zerstören und das Tuch verliert an Geschmeidigkeit, weiß die Expertin.

Ihr Tipp: "Legen Sie einen Tennisball mit in den Trockner, damit die Handtücher sich aufbauschen und aufgewühlt werden." Danach kommen sie wieder ganz weich aus der Wäsche.

Waschen Sie Ihre Handtücher kalt

Ja, Sie hören richtig: Handtücher sollten laut der Expertin kalt gewaschen werden, wenn sie flauschig bleiben sollen. Aus Gewohnheit nutzen wir dafür jedoch meistens warmes Wasser. Doch dies sorgt dafür, dass sich die Handtücher an den Nähten zusammenziehen und die Farben sich verändern. Obendrein lassen sich durch kaltes Wasser Flecken viel leichter aus den Handtüchern waschen.

Passend dazu: Deshalb wird Wäsche auch bei kaltem Wasser sauber.

Trotzdem sollten Sie alleine wegen der Anzahl an Bakterien, die sich nach einiger Zeit in den Tüchern sammeln, regelmäßig auf 60 Grad waschen. Hier erfahren Sie mehr dazu:

Übertreiben Sie es nicht mit dem Trocknen

Nehmen Sie Ihre Handtücher aus dem Wäschetrockner, solange sie noch ein wenig feucht sind. Auf diese Weise schützen Sie die Fasern vor dem "Austrocknen" und sie werden nicht so schnell starr. Hängen Sie die Tücher stattdessen auf den Wäscheständer und lassen Sie sie auf natürliche Weise trocknen.

Wenn Sie diese drei Tipps im Hinterkopf behalten, sollten den geschmeidigen Handtüchern nichts mehr im Wege stehen.

Es ist zu spät und Ihre Handtücher sind bereits kratzig und starr vor Trockenheit? Mit diesem Tipps werden sie wieder weich.

