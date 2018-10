An diesem Tag in der Woche sollen die meisten Einbrecher auf der Lauer sein

Haben Sie sich auch schon gefragt, an welchem Wochentag die Wahrscheinlichkeit für einen Einbruch am höchsten ist? Eine Versicherung will eine Antwort darauf haben.

Vor allem zur kalten Jahreszeit fürchten sich viele Menschen von Einbrechern bedroht. Schließlich herrscht oft die Auffassung, dass diese lieber nachts in Häuser und Wohnung einbrechen - dafür ist der Herbst, in dem es früher dunkel wird, perfekt. Eine britische Versicherung hat Zahlen der eigenen Versicherungsnehmer zusammengefasst und will nun wissen, wann Einbrecher tatsächlich besonders aktiv sind.

Dieser Wochentag ist bei Einbrechern beliebt, sagt Versicherung

Die Versicherungsgesellschaft Co-op Insurance mit Sitz in Manchester, England begann schon 2013 damit Zahlen von Einbrüchen zu sammeln. Drei Jahre später veröffentlichte sie in einer Mitteilung die Ergebnisse. Demnach würde die Zahl der Einbrüche tatsächlich ab der Zeitumstellung im Oktober - dieses Jahr am 28. Oktober 2018 - ansteigen. In den fünf Monaten danach sei die Wahrscheinlichkeit für einen Einbruch um 36 Prozent höher. Grund sei der Vorteil der Dunkelheit, in der die Langfinger sich unbemerkbar machen können und leere Häuser besser ausmachen können - in etwa, weil keine Lichter brennen.

Zudem belegt die Versicherung anhand der eigenen Zahlen, dass der Freitag der beliebteste Tag bei Dieben ist. Zudem würden Einbrecher zwischen November und März eher einen gewaltsamen Eintritt in Wohnungen wählen, während Diebstähle im Sommer in der Regel opportunistisch seien. Allerdings beziehen sich diese Zahlen auf britische Versicherungsnehmer.

Sonderkommission hält diesen Tag für gefährlich

Erkenntnisse einer Sonderkommission im Polizeipräsidium Bayern Süd sehen laut Kreisbote.de* da etwas anders aus: Demnach sei Mittwoch der beliebteste Wochentag unter Einbrechern. Danach folgten Montag, Dienstag, Freitag und Samstag. Sonntag bildete das Schlusslicht bei Diebstählen.

Außerdem stellte sich hierbei heraus, dass Einbrüche ab 14 Uhr wahrscheinlicher werden, ab 17 Uhr steigert sich das Risiko sogar noch weiter. Ab 20 Uhr hingegen nimmt die Wahrscheinlichkeit wieder ab. Einbrüche geschehen also eher tagsüber als nachts.

