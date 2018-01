Mit diesen fünf Tricks müssen Sie nie wieder bügeln

Eine der nervigsten Aufgaben im Haushalt ist zweifelsohne das Bügeln. Mit diesen fünf Tricks bekommen Sie Ihre Wäsche ganz ohne Bügeleisen knitterfrei.

Für mehr als ein Drittel der Deutschen zählt Bügeln zu den nervigsten Aufgaben im Haushalt - bis jetzt! Denn mit ein paar einfachen Tricks, bekommen Sie Ihre Wäsche auch ohne Eisen gepflegt und knitterfrei.

1. Stoff ausschütteln

Stellen Sie den Schleudergang Ihrer Waschmaschine herunter, reduziert sich die Anzahl der Umdrehungen (800 sind ideal). Und je weniger sich die Wäsche beim Waschen dreht, desto feuchter bleibt sie - und lässt sich anschließend wunderbar formen. Kommen die Textilien aus der Trommel, einfach jedes Stück kräftig ausschütteln und anschließend fein säuberlich aufhängen. Das Ergebnis: glatte Wäsche.

2. Nichts als heiße Luft

Ein wichtiges Meeting steht an und Ihr/e Lieblingsbluse/-hemd sieht aus wie ein Greisengesicht? Kein Grund zur Panik: Ihr Problem lässt sich im Handumdrehen in Luft auflösen - in heißer Luft. Hängen Sie Ihr Kleidungsstück in unmittelbarer Nähe zur Dusche oder Badewanne auf. Drehen Sie den Wasserhahn auf "Rot" und lassen Sie so lange heißes Wasser laufen, bis Wasserdampf entsteht. Die feucht-heiße Luft glättet Ihre Wäsche von ganz allein.

Tipp: Wäsche, wenn möglich, "glattdampfen", während Sie duschen oder baden - so schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe und vergeuden nicht sinnlos Wasser.

3. Hände hoch - oder ich föhne

Wo wir schon beim Thema "heißer Luft" sind: Auch ein Föhn kann das Bügeln ersetzen. Dafür einfach Wasser aus der Sprühflasche auf die knittrigen Stellen geben, das Wäschestück aufhängen und den Föhn zur Hand nehmen. Aus ein paar Zentimetern Entfernung und auf niedriger Hitzestufe an die Kleidung halten. Zwischendrin glattstreichen - fertig.

4. Ab in den Wäschetrockner

Wer auf Nummer sicher gehen will, besprüht die benötigten Kleidungsstücke mit etwas Wasser und gibt sie danach in den Trockner. Bereits nach zehn Minuten sind die Textilien aalglatt und bereit zum Anziehen.

5. Wunderwaffe Essig

Essig bietet viele Einsatzmöglichkeiten: Ob zum Kochen, Entkalken - oder Wäscheglätten! Füllen Sie eine handelsübliche Sprühflasche mit drei Teilen warmem Wasser und einem Teil Essig. Mischung großflächig auf das Kleidungsstück sprühen und trocknen lassen. Und siehe da: Ihre Garderobe ist knitterfrei - und stinkt auch nicht nach saurem Essig.

