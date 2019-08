Dieser Trick macht Ihren Abfluss auf jeden Fall frei - ganz ohne Chemie

Wenn der Rohrreiniger nicht mehr die gewünschte Wirkung erzielt, können simple Hausmittel beim Abfluss von Dusche, Wanne oder Spülbecken helfen.

Es muss nicht gleich immer die chemische Keule sein: Anstatt Rohrreiniger zu verwenden, können Sie im Haushalt auch auf bewährte Mittel zurückgreifen. Das Beste daran: Die Zutaten haben Sie wahrscheinlich bereits zu Hause. Damit schonen Sie also nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel

Hausmittel statt Rohrreiniger: So wird der Abfluss wieder frei

Alles, was man für diesen Trick braucht, ist ein Schraubenzieher, Gummihandschuhe, einen Kabelbinder, etwas weißen Essig, Backpulver und ein Handtuch.

Und so gehen Sie vor: Mit dem Schraubenzieher entfernen Sie die Abdeckung des Abflusses. Jetzt sollten Sie sich Gummihandschuhe überziehen und das Rohr manuell vom groben Schmutz befreien. Auch Haare können dabei zum Vorschein kommen, die den Abfluss verstopfen. Wenn Sie nun bei dem Kabelbinder ein paar kleine Kerben an der Seite mit der Schere einschneiden, können Sie damit noch tiefer in das Rohr eindringen und Haare herausangeln. Wenn Sie keinen Kabelbinder zur Hand haben, eignet sich auch ein Schaschlikspieß: Stecken Sie ihn in den Abfluss und drehen Sie daran - die Haare wickeln sich darum und können leicht entfernt werden.

Danach ist eine Mischung aus Backpulver und Essig an der Reihe - jeweils eine halbe Tasse. Dieses Gemisch schütten Sie einfach in den Abfluss. Decken Sie das Loch mit einem Handtuch ab und lassen Sie die Essig-Backpulver-Mischung für zehn Minuten einwirken. Jetzt nur noch Wasser aufkochen und in das Rohr gießen - und fertig. Der Abfluss sollte nun wieder durchlässig sein.

So vermeiden Sie einen verstopften Abfluss

Wenn Sie das ganze Prozedere vermeiden wollen, können Sie sich diesen Tipp zu Herzen nehmen: Ein Päckchen Backpulver oder ein Esslöffel Soda pro Woche reinigt Ihren Abfluss. Geben Sie eines davon einfach hinein und spülen Sie ein wenig Wasser hinterher - schon ist Schluss mit verstopften Rohren und unangenehmen Gerüchen.

Video: Lifehack Abfluss-frei

Video: Glomex

