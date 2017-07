Dieses Facebook-Video stellt Ihren Kleiderschrank auf den Kopf

Die Kleidung rutscht von den Bügeln, Socken liegen lose herum und die Stiefel sind verbogen? Ein geniales Facebook-Video gibt hilfreiche Tipps.

Vielleicht sind Sie auf Facebook schon einmal darüber gestolpert - ein Video, das clevere und einfache Tipps zeigt, mit denen Sie Ordnung in Ihren Kleiderschrank bekommen. Denn jeder kennt das Problem von herumliegenden Slips oder T-Shirts, die nicht ordentlich gefaltet sind, weil einfach die Zeit fehlt.

Einfache Tipps für Chaos im Kleiderschrank

Zum Beispiel stellt das Video einen genialen Trick vor, wie Sie Ihre Unterwäsche so in eine Box füllen können, dass sie hinterher wie Kosmetiktücher herausgezogen werden können. Oder wie Sie mit einem einfachen Dosenverschluss Ordnung in Ihre Kleiderbügelsammlung bringen.

Ihre Shirts rutschen ständig von den Bügeln? Auch dafür gibt es einen Tipp: Binden Sie Gummis um die Enden, damit die Oberfläche nicht mehr so glatt ist. Vier weitere Life-Hacks sehen Sie im Video.

Ordnung im Kleiderschrank: Erfolgreichstes Video bis dato

Am 18. Mai wurde das Video von der Facebook-Seite "Blossom" gepostet und zählt mittlerweile über 340 Millionen Aufrufe. Laut Berechnungen von "Tubular Labs", einer Analyse-Plattform für Videos auf sozialen Netzwerken, handelt es sich bei dem Life-Hack-Video inzwischen um das erfolgreichste Facebook-Video aller Zeiten.

Auf Platz 2 dieser Rangliste steht eine Parodie des Horrfilms "Ring" (332 Millionen Aufrufe) und ein Rezept für gebackene Apfelrosen (280 Millionen Aufrufe).

Sie brauchen nicht nur Ordnung im Kleiderschrank, sondern auch in der Wohnung? Mit diesen Tipps wird Ihr Zuhause blitzschnell sauber. Und damit es auch länger so bleibt, sollten Sie diese Ratschläge für eine saubere Wohnung beherzigen.

Von Franziska Kaindl

