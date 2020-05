Gemüsegarten für Anfänger: Diese Sorten gelingen jedem

Der Gemüsegarten ist für manchen ein noch fremdes Terrain. Deshalb macht es Sinn, sich langsam heranzutasten. Wir haben fünf Gemüsesorten gesammelt, die immer gelingen.

Gemüse aus dem eigenen Garten ist lecker und frisch.

Vor dem Anbau brauchen Sie keine Angst zu haben - viele Sorten sind pflegeleicht.

Wir haben Gemüsesorten für Anfänger gesammelt.

Haben Sie auch Lust auf einen eigenen kleinen Gemüsegarten, wissen aber gar nicht so richtig, wie das geht? Keine Sorge: Es gibt genügend pflegeleichte Gemüsesorten, die Ihnen den Einstieg als Hobbygärtner leicht machen. Wir haben fünf davon für Sie zusammengestellt - da ist bestimmt etwas Schmackhaftes für jeden dabei.

Radieschen anbauen

Radieschen sind der Klassiker für Gartenanfänger. Die roten Knollen sind haben wenige Ansprüche an den Boden, brauchen kaum Pflege und sind schon drei bis vier Wochen nach der Aussaat bereit für die Ernte.

Das Gemüse lässt sich zudem im Garten und auf dem Balkon problemlos anbauen. Säen Sie die Radieschen* in Reihen, die einen Abstand von 15 Zentimeter zueinander haben, während die Samen selbst etwa vier Zentimeter Abstand brauchen. Danach werden Sie nur leicht mit Erde bedeckt, damit sie noch Licht abbekommen. Ansonsten müssen Sie die Knollen nur noch regelmäßig bewässern - dann können Sie sie schon bald auf dem Brot oder im Salat genießen.

Salat anbauen

Apropos Salat*: Der macht sich in Ihrem Garten bestimmt auch sehr gut. Nicht nur, dass Sie in jederzeit als Hauptgericht oder Beilage verwenden können. Es steht Ihnen auch noch eine große Auswahl an Sorten zur Verfügung. Besonders gut für Gartenanfänger eignet sich da der Pflücksalat. Er kann ab Ende März bis in den Juli hinein gesät werden und ist nach acht bis zehn Wochen schon erntereif. Säen Sie ihn einfach in Reihen aus, sodass er in alle Richtungen rund 30 Zentimeter Platz hat und decken Sie ihn nur leicht mit Erde ab.

Knoblauch anbauen

Falls Sie im Herbst noch Gemüse anbauen wollen, dann ist Knoblauch* die richtige Wahl. Zwischen September und Oktober ist ein optimaler Zeitpunkt, um die Knoblauchzehen zu stecken. Es klappt aber auch im Februar noch. Drehen Sie die Zehe dabei mit dem Zwiebelboden nach unten und drücken Sie sie etwa drei Zentimeter tief in die Erde. Zwischen den Pflanzen sollte ein Abstand von 15 Zentimetern vorhanden sein.

Im selben Jahr werden sich noch grüne Blätter an den Pflanzen bilden, bevor sie über den Winter pausieren. Achten Sie darauf, Knoblauchzehen zu wählen, die unser Klima gewöhnt sind. Die gibt es im Baumarkt oder Gartencenter. Die Zehen aus dem Supermarkt kommen meist aus südlicheren Regionen und eignen sich deshalb nicht für den Anbau bei uns. Im Sommer nach dem Stecken, sobald die Blätter braun geworden sind, können Sie sie ernten.

Mangold anbauen

Mangold lässt sich nicht nur kinderleicht anbauen, die Stiele stellen mit ihren gelb, rot, grünen Farben auch noch tolle Hingucker im Garten dar. Die Stiele können zudem wie Spargel gegessen werden, während die Blätter wie Spinat zubereitet werden.

Mit der Aussaat beginnen Sie im März oder April direkt in den Gartenboden an einem sonnigen bis halbschattigen Standort. Lassen Sie ungefähr 20 Zentimeter zwischen den Pflanzen Platz und säen Sie sie drei Zentimeter tief. Etwa zehn bis zwölf Wochen später ist Mangold schon bereit zur Ernte. Wenn Sie nur die äußeren Blätter pflücken und das Herz intakt lassen, kommt immer wieder frischer Mangold nach.

Zucchini anbauen

Wer Zucchini anbauen will, wird reich belohnt: Schon zwei bis drei Pflanzen decken den Bedarf einer ganzen Familie. Wenn Sie alleine sind, reicht ein Exemplar vollkommen aus.

Falls Sie Zucchini* auf dem Balkon anbauen wollen, sollten Sie zudem bedenken, dass die Pflanze sehr groß werden kann - bis zu zwei Quadratmeter Platz braucht sie in der Erde. Wählen Sie deshalb einen Topf mit mindestens 15 Litern Fassungsvermögen oder schauen Sie sich nach kleiner wachsenden Sorten um.

Dann kann es auch schon losgehen: Zucchini ziehen Sie am besten im Frühjahr an einem warmen Ort vor und setzen Sie sie nach den Eisheiligen ins Gartenbeet. Der Abstand zwischen den Pflanzen sollte 80 bis 100 Zentimeter betragen. Auch hier müssen Sie nicht allzu lange auf das Ergebnis warten: Ungefähr sechs bis acht Wochen später haben die ersten Zucchini eine Größe von 15 bis 20 Zentimetern erreicht - und können somit geerntet werden.

