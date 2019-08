Auf diese drei Arten bekommen Sie Ihre Gläser im Nu steril

Beim Einkochen von Marmelade oder Abfüllen von selbstgemachten alkoholischen Getränken braucht es sterile Gläser. Wie Sie das am besten hinbekommen, erfahren Sie hier.

Wer im Haushalt gerne Selbstgemachtes länger haltbar machen will, braucht dazu sterile Gläser. Für diesen Zweck lassen sich ganz einfach alte Marmeladengläser oder auch Glasflaschen verwenden - je nachdem, worum es sich handelt. Dazu müssen die Gläser keimfrei sein, damit sich kein Schimmel in den Lebensmitteln bildet - sonst wäre es mit der Haltbarkeit schnell dahin. Welche Methoden sich dafür am besten eignen, erfahren Sie hier:

Gläser sterilisieren - so funktioniert es mit Wasser

Die gängigste Methode um Gläser zu sterilisieren, ist wohl mithilfe von heißem Wasser. Dazu bringen Sie Wasser in einem Topf zum Kochen und legen anschließend das betroffene Glas mitsamt Deckel hinein. Dort lassen Sie es ungefähr zehn Minuten liegen, um sicherzugehen, dass keine Keime überleben. Danach können Sie das Wasser in die Spüle geben. Behalten Sie immer im Kopf, dass die Gläser beim Sterilisieren erhitzt werden und Sie diese deshalb nicht mit bloßen Händen anfassen sollten. Fassen Sie es deshalb nur mit einem Geschirrtuch an und stellen Sie es kopfüber ab, damit es abtropfen kann.

Sterilisieren Sie Gläser in der Mikrowelle

Sollten Sie Ihre Gläser in der Mikrowelle sterilisieren wollen, müssen Sie vorher die Metalldeckel davon abnehmen - ansonsten könnten Funken fliegen. Legen Sie diese lieber separat in einen Topf voll kochendem Wasser. Die Gläser hingegen kommen mit Wasser gefüllt in die Mikrowelle, die wiederum auf 600 Watt eingestellt wird. Fängt das Wasser im Glas zu kochen an, bleibt es eine weitere Minute in der Mikrowelle, bevor es herausgenommen werden muss. Auch hier wieder nur mit Handtuch anfassen!

Wie Sie Gläser im Backofen sterilisieren

Neben der Mikrowelle lassen sich Gläser im Übrigen auch im Backofen von Keimen befreien. Dazu heizen Sie diesen auf 130 Grad vor. Die Gläser spülen Sie währenddessen mit abgekochtem Wasser aus dem Wasserkocher ab und lassen sie trocknen. Danach kommen Sie für eine Viertelstunde in den Backofen - aber auch hier die Metalldeckel vorher abnehmen! Die Gläser werden später mit einem Geschirrhandtuch entnommen.

Gläser sterilisieren: Darauf müssen Sie achten

Beim Sterilisieren von Gläsern gilt es zudem Grundsätzliches zu beachten - ansonsten dürfen Sie gleich wieder von vorne anfangen. Dazu gehört, dass Sie nur frische Geschirrtücher zum Abtrocknen benutzen, damit keine Keime ins Glas gelangen und die Gläser und Deckel nur von außen anfassen - ebenfalls wegen der Keime.

Füllen Sie die Gläser deshalb auch am besten sofort mit Ihrem Eingekochtem auf und verschließen Sie diese fest - so können Sie lange davon zehren.

