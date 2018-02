Hausbewohner kündigen Party an - Nachbar reagiert unerwartet

Hausbewohner kündigen per Zettelaushang eine Geburtstagsfeier an, bitten um Verständnis wegen der Lautstärke. Ein Nachbar antwortet - ganz anders als erwartet.

Gut miteinander auskommen und gegenseitig Rücksicht nehmen: So sieht die ideale Nachbarschaft in einem Mehrparteienhaus aus. Auf ein harmonisches Zusammenleben legen offensichtlich auch diese Mieter Wert - zumindest erweckt ihr Zettelaushang den Eindruck. Ein Nachbar, der es besser weiß, hatte jetzt die Nase voll davon und konterte überraschend.

"Wir haben schon mehrmals um Rücksichtnahme gebeten"

Besagte Hausbewohner aus Aachen planten eine Geburtstagsfeier und informierten ihre Nachbarn vorab per Zettelnotiz: "Es könnte etwas lauter werden, wir bitten um Ihr Verständnis", so die Hauptaussage der Botschaft. Eigentlich ganz nett, oder? Immerhin kündigten sie ihre Party an, sodass alle Bescheid wussten und sich darauf einstellen konnten.

Ein Nachbar fasste die Nachricht weniger vorbildlich als viel mehr provokant auf - deshalb, da die Ruhestörung wohl kein Einzelfall wäre. Seine Meinung dazu setzte er in handschriftlicher Form direkt unter die Notiz:

Wer schon öfter wegen Lärm negativ aufgefallen ist, reißt es mit einer gut gemeinten Nachricht vor der nächsten Party wohl auch nicht mehr heraus ...

