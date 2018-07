So werden Sie Hundehaare los - auch ohne Fusselrolle

So süß sie aussehen – Hunde hinterlassen viele Haare auf Sofa, Boden und Teppichen.

Hundehaare zu entfernen, kann ganz schön anstrengend sein – schließlich sind sie überall: Auf der Couch, dem Boden oder dem Teppich. Diese Mittel helfen Ihnen.

Wer mit traurigen Kulleraugen angesehen wird, kann selten Nein sagen: Und schon darf Fifi mit auf der Couch sitzen und das Abendprogramm mit anschauen. Leider sind dann lästige Hundehaare auf dem Sofa vorprogrammiert. Und auch auf Teppich, Boden, Kleidung oder Decken wimmelt es nur so von feinen Härchen. Wir zeigen Ihnen, welche Tricks und Hausmittel hier weiterhelfen.

Hundehaare entfernen: Diese Tricks helfen auf der Couch

Die Klassiker zur Hundehaarentfernung sind der Staubsauger oder die Fusselrolle. Einfach damit über das Polster fahren und die grobe Verschmutzung ist hinfort. Leider sind Tierhaare extrem hartnäckig und oft reichen diese Methoden nicht aus. Deshalb können Sie nach dem Saugen noch auf folgenden Trick zurückgreifen.

Ziehen Sie sich einfach angefeuchtete – nicht nasse – Gummihandschuhe über und fahren Sie damit über die Couch. Nun werden sich auch der Großteil der übrigen Hundehaare aus dem Polster lösen lassen.

Hundehaare von Teppich entfernen: Das können Sie tun

Beim geliebten Teppich hilft dasselbe wie auch beim Sofa: Nehmen Sie einen Staubsauger – am besten mit Turbobürste – und fahren Sie damit über den Teppich. Ebenfalls behilflich ist Ihnen ein angefeuchteter Schrubber oder Bürsten mit Gumminoppen, welche Sie über den Bodenbelag führen.

So entfernen Sie Hundehaare aus der Kleidung

Falls die Fusselrolle Ihnen hier keine gute Dienste leistet, probieren Sie es doch einfach mit Malerkrepp oder Klebeband. Dieses kleben Sie auf die Kleidung und ziehen es immer wieder ab, bis alle Hundehaare entfernt sind oder keine mehr haften bleiben können. Oder aber Sie verwenden eine angefeuchtete Feinstrumpfhose mit der Sie über den Stoff fahren.

Eine weitere Möglichkeit bieten Waschmaschine und Trockner: Für die Waschmaschine können Sie sich sogenannte Fusselkugeln kaufen, die Sie einfach beim Waschgang dazu geben. In der Maschine ziehen diese die Fussel und Haare aus der Kleidung. Gleichzeitig bleibt auch die Waschmaschine von Hundehaaren verschont. Sollten doch welche in den Gummidichtungen hängen bleiben, wischen Sie diese einfach mit einem Microfasertuch weg.

Der Trockner hingegen sorgt mit Heißluft und Umdrehungen dafür, dass die Haare im Flusensieb enden. Dazu legen Sie die Kleidung einfach für fünf Minuten in die Maschine. Hinterher leeren Sie den Flusensieb.

So beugen Sie Hundehaaren in der Wohnung vor

Um die ganze Prozedur abzukürzen, sollten Sie schon vorher dafür sorgen, dass ihr bester tierischer Freund gar nicht so viel Fell verlieren kann. Das beste Mittel ist also, den Fifi regelmäßig zu bürsten. Somit entfernen Sie die losen Haare, bevor sie in der gesamten Wohnung verteilt werden. Zudem fördern Sie damit die Durchblutung und verhindern, dass das Fell verschmutzt und verfilzt.

Wie oft und wie lange Sie sich dafür Zeit nehmen sollten, hängt von der Länge des Fells und der Größe des Hundes ab. Einmal täglich Bürsten sollte aber drin sein.

