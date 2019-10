Klempner teilt erschreckende Bilder aus seinem Arbeitsleben - und warnt vor großem Fehler

In ihrem Berufsalltag bekommen Klempner so einiges zu sehen. (Symbolbild)

Der Hausbau ist eines der komplexesten und langwierigsten Unterfangen - insbesondere für unerfahrene Häuslebauer. Ein Klempner zeigt nun, was alles schief gehen kann.

Aufgrund ihrer Arbeit erhaschen Klempner viele Einblicke in die Wohnsituation ihrer Mitmenschen - und die sind mal mehr, mal weniger erfreulich. Ein Klempner, der sich im Netz "Bfizzle" nennt, hat dies nun mit mehreren Bildern bewiesen, die er geteilt hat.

Klempner zeigt erschreckende Bilder und warnt Häuslebauer vor einem Fehler

"Ich bin 27 und lebe im Großraum Seattle. Seit zwei Jahren bin ich Klempner und davor war ich drei Jahre lang in Ausbildung", berichtete "Bfizzle" dem Online-Portal Bored Panda. "Ich würde sagen, einer der häufigsten Gründe, warum ich angerufen werde, ist, weil ein Haus billige Sanitäranlagen hat. Zum Beispiel wirst du in naher Zukunft Probleme mit der Toilette bekommen, wenn du eine für nur 45 Euro kaufst."

Selbst ein undichter Wasserhahn könne zum großen Problem werden, wenn er nur einmal pro Sekunde tropft - das wären aufs Jahr gerechnet über 11.000 Liter Wasser, die verloren gingen.

Kuriose Bilder aus dem Klempner-Alltag

Auch an Voraussicht würde es einigen Hausbauern mangeln, wie der Klempner zu bedenken gibt. So berichtet er von einem Hausbesuch, bei dem er ein Duschventil austauschen sollte. Da sich aber ein Kamin dahinter befand, bestand der einzige Weg, darauf zuzugreifen, darin, die Fliesen in der Dusche zu zerschlagen.

In zahlreichen Fotos, die er vor Kurzem auf der Bilder-Plattform Imgur teilte, zeigt er das weitere Ausmaß von günstigen Sanitäranlagen, eigenmächtigen Reparaturmaßnahmen und Unvorsichtigkeit im Haushalt. So zeigt zum Beispiel ein Foto, was passiert, wenn man Kerzen auf dem Spülkasten der Toilette stehen lässt und ein anderes, wie ein Hausbesitzer versuchte, seine undichten Rohre mit etwas zu reparieren, das aussieht wie Verbandszeug. (Klicken Sie sich durch die Bildergalerie, um alle Bilder zu sehen.)

"Bfizzle" weist darauf hin, dass Hausbauer bei der Planung ihres Zuhauses stets auf offizielle Qualitätsstandards und zertifizierte Installateure achten sollten, um Probleme in der Zukunft zu vermeiden.

