Das erste warme Grillwochenende ist vorüber – und es wird wieder kräftig geputzt für die nächste Gelegenheit: Mit diesen Tipps reinigen Sie Ihren Kontaktgrill.

Der Kontaktgrill ist beliebt bei Hobbyköchen, die ihr Fleisch fettarmer zubereiten möchten – aber auch wenn das belegte Sandwich kross werden soll, greifen viele zum Elektrogrill.

So oder so – hinterher braucht Ihr Kontaktgrill eine ordentliche Reinigung. Mit folgenden Tipps ist Ihr Gerät schnell wieder richtig sauber:

Kontaktgrill reinigen: Darf er in die Spülmaschine?

Aus den meisten Geräten lassen sich die Heizplatten herausnehmen – und wenn der Hersteller dazu rät – auch in der Spülmaschine waschen. Falls Sie jedoch auf Nummer sicher gehen wollen, reinigen Sie die Platten am besten per Hand. Dabei sollten Sie auf jeden Fall warten, bis das Gerät abgekühlt ist. Bei antihaftbeschichteten Platten müssen Sie zudem vorsichtig vorgehen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Legen Sie die Heizplatten für ein paar Minuten in warmes Wasser hinein, damit sich Verkrustungen leichter ablösen. Anschließend wischen Sie mit einem weichen Schwamm darüber – dann sollten leichte Verschmutzungen keine Chance haben.

Sind die Platten nicht herausnehmbar, müssen Sie sie direkt am Gerät säubern. Tun Sie dies allerdings nicht bei stark fließendem Wasser, da das Innere des Elektrogrill beschädigt werden könnte. Ein feuchter Schwamm und etwas Spülwasser sollte dafür ausreichend sein.

Kontaktgrill: So werden Sie hartnäckige Verschmutzungen mit dem Rillenschaber los

Perfekt für Überreste von Gemüse oder Fleisch: Der Rillenschaber sorgt dafür, dass auch hartnäckige Verschmutzungen auf dem Kontaktgrill keine Chance haben. Achten Sie allerdings darauf, dass dieser nicht aus Metall, sondern aus Nylon, Silikon oder Kunststoff besteht. Diese schaden nämlich nicht der Beschichtung des Kontaktgrills.

Bei Keramikbeschichtung: Wie beuge ich Verschmutzungen vor?

Vor allem eine Beschichtung aus Keramik bedarf einer vorsichtigen Reinigung. Dazu können Sie sich die zuvor genannten Tipps zu Herzen nehmen, damit die Oberfläche nicht geschädigt wird. Benutzen Sie keinesfalls kratzige Gegenstände wie Stahlwolle, um den Grill zu reinigen!

Wenn Sie den Rückständen vorbeugen wollen, können Sie es sich allerdings einfacher machen und viel Arbeit sparen: Legen Sie einfach Küchenpergament unter das Grillgut und schon werden die Grillplatten gar nicht erst schmutzig.

So reinigen Sie einen Kontaktgrill mit Gusseisen-Platten

Gusseisen-Platten sind relativ robust, was das Reinigen angeht. Deshalb können Sie hier getrost mit einer Grillbürste Verunreinigungen und Verkrustungen abbürsten. Danach wischen Sie noch einmal feucht drüber und schon glänzt er wieder wie neu.

