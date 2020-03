Wie muss ich meinen Obstbaum schneiden?

Damit Ihre Obstbäume qualitativ hochwertige Früchte hervorbringen, müssen Sie diese regelmäßig zurecht schneiden. Jetzt haben Sie noch Gelegenheit.

Von November bis März ist Baumschnitt angesagt.

angesagt. Ohne ihn erhalten Sie keine hochwertigen Früchte .

. Welchen Schnitt Sie wann vornehmen müssen, erfahren Sie hier.

Freuen Sie sich auch schon auf die reichhaltigen Früchte, die im Sommer und Herbst Ihre Obstbäume schmücken werden? Dazu müssen Sie aber erst noch ein bisschen Hand anlegen. Ein hoher Ertrag geht nämlich nicht unbedingt mit einer qualitativ hochwertigen Ernte einher: Ein Baum, der viele Früchte ernähren muss, bringt meistens kleinere und weniger schmackhafte hervor. Und das kommt in der Regel vor, wenn ein Baum einige Jahre lang nicht mehr geschnitten wurde. Irgendwann vergreist das Fruchtholz dann - also die Triebe, die Blüten und Früchte tragen - und die Ernte fällt nur noch mager aus.

Das liegt daran, dass die meisten Obstgehölze die hochwertigsten Früchte an zwei- bis dreijährigen Trieben hervorbringen, wie Apfel-, Birnen- oder Pflaumenbäume. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie Pfirsich und die Sauerkirsche, die nur an einjährigen Trieben blühen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Obstbaumschnitt?

Üblicherweise erfolgt der Obstbaumschnitt in den Wintermonaten von November bis März. Der richtige Zeitpunkt unterscheidet sich je nach Art des Obstbaumes. Je früher Sie im Winter anfangen, Ihre Bäume zurückzuschneiden, umso stärker treiben diese im Frühjahr wieder aus. Da vor allem Apfel, Birne und Quitte nach dem Rückschnitt stark wachsen, können Sie damit aber auch bis in den Spätwinter warten. Steinobst wird in der Regel im Sommer gleich nach der Ernte geschnitten, während nur Pfirsiche im Frühjahr beim Austrieb gekürzt werden. Ein Rückschnitt zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht zu empfehlen, da sich sonst das Wachstum des Obstbaumes verzögern könnte. Generell darf bei Temperaturen bis zu minus fünf Grad Celsius geschnitten werden.

Wie werden Obstbäume geschnitten?

Wie Sie Ihren Obstbaum schneiden müssen, hängt von verschiedensten Faktoren ab: Wollen Sie ihn als Hochstamm mit Krone oder als Spindel (schwächer wachsende Bäume unter drei Meter Endhöhe) erziehen? Wie alt ist der Obstbaum? Welche Art ist es? Zwar lassen sich viele Bäume - wie Apfel, Birne und Quitte - vergleichen, doch es gibt auch Ausnahmen.

Das Alter des Baums spielt deshalb eine wesentliche Rolle, weil es entscheidet, ob ein Pflanz-, Erziehungs-, Erhaltungs- oder Verjüngungsschnitt notwendig ist.

Mit dem Pflanzschnitt legen Sie fest, wie der junge Baum, beispielsweise ein Apfelbaum* mit Rundkrone, später aussieht. Dieser besteht zunächst aus einem Stamm und fünf bis sieben einjährigen Trieben. Nun müssen Sie entscheiden, welche Triebe zu Gerüstästen werden, die die tragende Struktur des Baumes bilden und immer bestehen bleiben. Einer von ihnen ist Ihr Mitteltrieb, drei andere die Seitentriebe, die im 45-Grad-Winkel zum Mitteltrieb stehen. Die übrigen Triebe schneiden* Sie ab. Die drei bleibenden Seitentriebe kürzen Sie um ein Drittel, sodass die oberste Knospe am Trieb nach außen zeigt. Der Mitteltrieb bleibt etwas länger als die Seitentriebe.

In den kommenden drei bis vier Jahren geht es an den Erziehungsschnitt, der die Krone des Baumes kräftig werden lässt. Hier werden die Gerüsttriebe um ein Drittel ihres Neuzuwachses gekürzt. Neue Seitentriebe auf den Gerüstrieben werden auf Höhe von Knospen geschnitten, die nach außen weisen. Neue einjährige Triebe, die senkrecht oder zu Konkurrenztrieben des Mitteltriebes heranwachsen, entfernen Sie, die flachen Triebe dürfen bleiben. Der Mitteltrieb selbst wird ebenfalls ein wenig gekürzt, sodass die oberste Knospe in die entgegengesetzte Richtung zeigt, wie die im Vorjahr. So stellen Sie sicher, dass der Mitteltrieb gerade nach oben verläuft.

Ab dem sechsten Jahr nehmen Sie an Ihrem Obstbaum nur noch einen Erhaltungsschnitt vor, bei dem Gerüsttriebe nicht mehr gekürzt werden. Stattdessen werden Konkurrenztriebe entfernt und vergreiste Fruchttriebe ersetzt. So sorgen Sie dafür, dass der Baum auch in den kommenden Jahren hochwertige Früchte hervorbringt und genügend Licht in die Baumkrone fällt.

Wenn Sie den Erhaltungstrieb nicht regelmäßig vorgenommen haben, wird irgendwann ein Verjüngungsschnitt fällig, bei dem Sie die vergreisten Fruchttriebe entfernen und so den Baum dazu anregen, wieder neu zu wachsen und bessere Früchte hervorzubringen.

Obstbäume schneiden: das richtige Werkzeug

Achten Sie beim Obstbaumschnitt auf ein scharfes und sauberes Werkzeug. Damit sorgen Sie dafür, dass die Schnittfläche möglichst glatt ist, sodass sie besser verheilt und sich keine Krankheiten bilden. Für Zweige, die bis 1,5 Zentimeter dick sind, reichen meist Gartenscheren, während für dickere Äste* eine Säge oder Astschere nötig werden. Besonders praktisch ist es, wenn letztere eine Teleskopverlängerung besitzt, denn so brauchen Sie beim Baumschnitt nicht immer eine Leiter.

