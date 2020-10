Ofentür reinigen in wenigen Minuten – so funktioniert‘s

Sind Sie den Schmutz an der Ofentür genauso leid, wie das lästige Schrubben? Dann sollten Sie sich diese Reinigungstipps genau durchlesen.

Schmutz an der Ofentür* lässt sich nicht vermeiden: Ob es nun Fettspritzer, Essensreste oder gar Staubpartikel sind – mit der Zeit wird der Innenraum des Ofens ganz schön mitgenommen. Und bei dem Anblick kann einem auch einmal der Appetit auf die nächste im Ofen zubereitete Mahlzeit vergehen. Dann wird es höchste Zeit, den inneren Schweinehund zu besiegen und endlich den Wischlappen in die Hand zu nehmen. Eine Frau hat auf Facebook offenbart, wie sie die Ofentür innerhalb weniger Minuten von den schlimmsten Verkrustungen befreit – und dieser Tipp ist definitiv einen Versuch wert.

Frau mit genialen Trick, um verkrustete Backofentür zu reinigen – so machen Sie ihn nach

In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Mums Who Clean“ hat eine Frau ihren genialen Tipp zur Ofentür-Reinigung verraten. Er braucht nur 15 Minuten Ihrer Zeit und erfordert wenig Aufwand und Hilfsmittel. Alles, was Sie benötigen, ist nämlich weißer Essig, Backpulver und einen Scheibenabzieher, wie sie dort verrät. Und so einfach funktioniert‘s: „Verteilen Sie etwas Backpulver auf der Glasscheibe, sprüht Essig darüber (irgendein weißer Essig), lassen Sie es etwa 15 Minuten einwirken und wischen Sie es anschließend mit einem nicht-kratzenden Schwamm ab“, wird die Frau von dem Online-Portal The Sun aus ihrem Facebook-Beitrag zitiert. Sobald diese Schritte erledigt seien, müsse die Scheibe der Ofentür nur noch mit einem Scheibenabzieher und einem Küchenkrepp abgewischt werden – schon erstrahlt sie wieder wie neu.

Die anderen Userinnen in der Gruppe ließen sich nicht lange bitten und testeten den Trick ebenfalls an ihren verschmutzten Ofentüren aus – mit begeisternden Ergebnissen. „Ich habe das auch gemacht, es funktioniert toll! Es klappt auch bei den Backofenrosten“, so eine Person. Eine weitere Nutzerin schreibt: „Ich habe das vor ein paar Monaten auch mit Natron und Essig versucht. Es funktioniert besser als jeder Reiniger, den ich jemals im Inneren oder auf dem Glas ausprobiert habe.“ Das macht auch Sinn: Denn im Hausmittel Backpulver ist Natron enthalten, welchem ihn seine reinigende Wirkung verleiht. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

