Das haben Sie mit Mundwasser noch nie gemacht - sollten es aber tun

Mundwasser sorgt nach dem Zähneputzen für frischem Atem. Aber es kann noch viel mehr! Wir verraten Ihnen, wie Sie Mundwasser im Haushalt noch einsetzen können.

Mundwasser gehört für viele zur perfekten Zahnhygiene dazu. Wer es geschickt einsetzt, bei dem sorgt die Spülung aber nicht nur für Sauberkeit im Mundraum, sondern auch im Haushalt. Im Internet gilt Mundwasser nämlich als viel gelobter Geheimtipp zum Putzen und Reinigen.

Damit Mundwasser allerdings seine volle Reinigungskraft entfalten kann, sollte es Alkohol enthalten, farblos und ohne Zucker sein. Und so können Sie es einsetzen:

Tipp 1: Zahnbürste reinigen

Was liegt näher als mit Mundwasser nicht nur die Zähne, sondern auch die Zahnbürste zu reinigen? Diese sollte zwar ohnehin alle drei Monate gewechselt werden, doch in der Zwischenzeit sorgt Mundwasser für hygienische Sauberkeit. Einfach den Bürstenkopf über Nacht in ein Glas mit Mundwasser legen - fertig!

Tipp 2: Toilette putzen

Ja, auch die Toilette wird mit Mundwasser wieder hygienisch sauber, denn der enthaltene Alkohol macht Bakterien den Gar aus. Und so geht's: Eine Tasse voll Mundwasser in der Kloschüssel verteilen, 30 Minuten einwirken lassen, mit der Klobürste nachputzen und spülen.

Apropos, wie Sie eine schmutzige Klobürste ganz einfach reinigen, erfahren Sie hier.

Tipp 3: Mundwasser statt Fensterreiniger

Der Wohnungsputz steht an, doch Ihr gewohntes Reinigungsmittel ist aus? Kein Problem, denn in eine Sprühflasche gefüllt, hilft Mundwasser auch gegen Schmutz auf sämtlichen Oberflächen. Besonders PC- und Fernsehbildschirme sollen damit wunderbar sauber werden. Aber auch Fenster, Spiegel oder fettige Backofentüren reinigt das Hausmittel hervorragend.

Tipp 4: Schlechte Gerüche eliminieren

Ihr Mülleimer riecht ganz schön übel? Dann rücken Sie ihm mit Mundwasser auf die Pelle. Legen Sie dafür einen getränkten Wattebausch in den Abfallbehälter - der frische Duft überdeckt den unangenehmen Müllgeruch.

Tipp 5: Mundwasser in die Waschmaschine schütten

Warum Sie Mundwasser nicht nur zum putzen, sondern ab sofort auch in der Waschmaschine verwenden sollten, erfahren Sie hier.

Von Andrea Stettner