Diese Frau putzt ihre rostigen Möbel mit Ketchup und Alufolie – mit durchschlagendem Erfolg

Ketchup gehört in Ihrem Haushalt nur auf die Pommes? Erweitern Sie Ihren Horizont und stellen Sie fest, das Ketchup auch auf rostige Möbel einen köstlichen Effekt hat.

Sobald Sie Rostflecken auf Ihren Möbeln entdecken, ist das meist der Anfang vom Ende: Früher oder später frisst der Rost das Möbelstück auf und Sie müssen es wegschmeißen. Doch kürzlich hat eine Amerikanerin in der Facebook-Gruppe "Mrs Hinch Leaning Tips" einen Tipp gepostet, den Sie sich unbedingt einmal anschauen sollten.

Mit Ketchup Rost entfernen: Der Essigsäuregehalt ist der Schlüssel

Mit Ketchup und Alufolie brachte die Facebook-Nutzerin ihren rostigen Frühstücksbarhocker wieder zum Funkeln. Sie postete Fotos von der Transformation und schrieb dazu: "Vor und nach fünf Minuten mit Ketchup, erstaunlich." Es mag verrückt klingen, doch der Essigsäuregehalt von Ketchup ist dafür bekannt, Rost zu bekämpfen, während seine hohe Viskosität ideal zum Polieren von angelaufenem Silber geeignet ist. Die Facebook-Nutzerin brauchte nur eine dünne Schickt Ketchup auf den Fuß ihres angerosteten Barhockers aufzutragen und fünf Minuten lang einwirken zu lassen, schreibt die britische The Sun. Anschließend entfernte sie das Ketchup mit Alufolie - der Rost war verschwunden und die Oberfläche erstrahlte in neuem Glanz.

Ebenfalls interessant: Mutter verrät unschlagbaren Trick, um Rostflecken von Küchenmessern zu entfernen.

Neue Möbel gefällig? Dann lassen Sie sich die Angebote von Segmüller nicht entgehen! (werblicher Link)

Mit Ketchup putzen: Rost ist im Nu entfernt

Kein Wunder, dass andere Mitglieder der Facebook-Gruppe diesen brillanten Life-Hack lobten. "Ok... ich bin enttäuscht, dass ich nichts Rostiges zum Ausprobieren habe!", hieß es in einem der über 150 Kommentare. "Lässt einen das nicht darüber nachdenken, was Ketchup mit unseren Eingeweiden macht?", sinnierte jemand. Und weil die Vorstellung tatsächlich gruselig ist, konzentrieren wir uns stattdessen darauf, was man noch alles mit Ketchup reinigen kann. Gibt es etwas, was Ketchup nicht kann?

Lesen Sie auch: Ganz einfach: Das können Sie gegen angelaufenes Kupfer tun.

vro