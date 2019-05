Saubere Wohnung in 60 Sekunden: So einfach kann Aufräumen sein

Trick

+ © dpa/Jens Wolf Je größer der Wäschestapel, umso geringer die Motivation. Mit der 60-Sekunden-Regel bekommen Sie Ihre Einstellung in den Griff. © dpa/Jens Wolf

In 60 Sekunden die Wohnung sauber bekommen? Die Vorstellung erscheint so manchem utopisch. Dabei ist Aufräumen oft auch eine Einstellungssache. So gehen Sie vor.