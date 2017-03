Smart Home: Wie Sie Ihre Stimmung durch Licht beeinflussen

Sonnenlicht steuert unsere innere Uhr und bestimmt unsere Leistungsfähigkeit mit. Doch auch Beleuchtung zuhause kann sich positiv auf unser Befinden auswirken.

Ob wir uns müde oder aktiv fühlen, liegt auch am Licht. Sonnenlicht liefert Vitamin D und steigert unser Wohlbefinden. Doch auch in den eigenen vier Wänden gibt es die Möglichkeit, die Stimmung durch smarte Beleuchtungssysteme zu steigern.

Es werde Licht: Bessere Stimmung durch besseres Licht

Besonders in den dunklen Wintermonaten macht sich Lichtmangel bemerkbar: Es trübt die Stimmung, macht uns schlapp und müde und kann in manchen Fällen sogar Depressionen hervorrufen. Der Grund: Bekommt der Körper zu wenig Licht, schüttet er nicht genug vom Hormon Melatonin aus, das uns müde macht und den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert.

Hier spricht man dann vom "Winterblues": Laut aerztezeitung.de ist das Wintertief vor allem in den nördlichen Regionen verbreitet. Demnach leide jeder sechste Skandinavier unter saisonal bedingten Depressionen.

Doch auch hierzulande schlägt die dunkle Jahreszeit aufs Gemüt: Laut Studien bekommen zwei bis fünf Prozent der deutschen Bevölkerung im Herbst regelmäßig eine saisonal abhängige Depression. Bemerkbar macht sich dieses Stimmungstief meist durch Müdigkeit und erhöhten Appetit auf Süßes und Kohlenhydrate. Doch wie gegen Lichtmangel ankämpfen, wenn die Sonne nur selten scheint?

Smartes Lichtmanagement für die eigenen vier Wände

Zunächst ist es ratsam, auch dann tagsüber an die frische Luft zu gehen, wenn die Sonne nicht scheint. Oftmals reicht das schon aus, um die Licht-Reserven wieder aufzufüllen. Doch auch zuhause können Sie nachhelfen und durch spezielle Beleuchtung das Gemüt erhellen.

Je nach Helligkeit und Farbe beeinflusst Licht unsere Stimmung. Beleuchtungssysteme können unterschiedliche Lichtszenarien darstellen - mit einem einzigen Knopfdruck abrufbar. So passt das Licht in Ihrem Wohnzimmer zu jedem Familienmitglied und zur jeweiligen Stimmung.

Individuelle Lichttherapie für Ihr Zuhause

Der therapeutische Effekt von Licht liegt an der Ausschüttung von Serotonin: Der Botenstoff hellt die Stimmung auf und motiviert. Im Smart Home lassen sich Lichtszenarien so umsetzen, dass sie für mehr Komfort und Wohlbefinden sorgen. Mit drahtloser und von überall steuerbarer Beleuchtung ist die Zukunft im Wohnzimmer angekommen: Via Smartphone oder Tablet lässt sich das Licht in Ihrem Zuhause regulieren - sogar von unterwegs.

So kann schon morgens zum Wachwerden die Beleuchtung so eingestellt werden, dass ein Sonnenaufgang simuliert wird. Das Aufstehen wird dadurch entspannter: Der Tag beginnt ohne stressigen Wecker und die innere Uhr kann sich langsam auf den Tag-Modus einstellen.

Doch smarte Beleuchtungssysteme können noch mehr: Falls sich die Beleuchtung zum Beispiel automatisch an den Fernseher anpassen soll, ist auch das möglich. Die Beleuchtung wird dann über einen Timer zum Spielfilm oder der Lieblingsserie um 20.15 Uhr gedimmt und wenn der Film vorbei ist, wird es wieder heller im Wohnzimmer.

Smart Home: Steuerbares Licht für Ihr Wohnzimmer

Ein intuitives Lichtsystem ist zum Beispiel der Philips Hue. Er kombiniert laut Herstellerangaben energiesparendes LED-Licht mit drahtloser Technologie. Sie benötigen dafür eine Hue Bridge - die Zentrale des Lichtsystems -, die Sie mit Ihrem WLAN verbinden sowie mindestens eine Hue-Lampe. Diese wird ans Stromnetz angeschlossen. Dann laden Sie sich die Hue App herunter und verbinden sie mit der Bridge. Sie können dann von überall die Lichtgestaltung in Ihrem Zuhause steuern. Das Starter-Kit ist für 229 Euro erhältlich.

Auch Osram bietet smarte Beleuchtungssysteme an. Mit dem Osram Lightfy lässt sich ebenfalls LED-Licht via WLAN per mobiler App steuern. Mit knapp 70 Euro ist das Starter Kit um einiges günstiger als der Philips Hue.

Smarte Beleuchtung: Individuelle Lichtsysteme für Ihr Wohlbefinden finden Sie hier. (Partnerlink)





Von Simona Asam