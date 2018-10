So wird selbst das Reinigen von Samt kinderleicht

Samt ist wieder voll im Trend: Seine weiche Oberfläche ist nicht nur bequem, sondern sieht auch optisch elegant aus - doch ist der Stoff auch einfach zu reinigen?

Egal ob Blau, Rot, Grün oder Rosa: Samt ist in allen Farben und mit aller Macht zurück. Nicht nur als Kleidungsstück, sondern auch im Interior feiert der weiche Stoff seine Rückkehr. Besonders bei Möbeln wie dem Sofa erfreut sich Samt wieder großer Beliebtheit - schließlich fühlt sich das Material nicht nur toll an, sondern macht aus jedem Wohnzimmer einen Hingucker.

Trotzdem herrscht noch viel Zögerlichkeit, was das Samtsofa angeht. Schließlich soll ein solches Möbelstück einige Jahre herhalten - ob das empfindliche Material auf Dauer dem täglichen Fernsehabend standhält? Deshalb haben wir im Folgenden einige Tipps für Sie zusammengefasst, wie Sie ein Sofa aus Samt richtig reinigen. Wer es nämlich gut und regelmäßig pflegt, wird lange etwas davon haben!

Was ist Samt eigentlich?

Samt galt aufgrund des komplizierten Produktionsprozesses und der Verwendung hochwertiger Materialien lange als Luxusstoff. Früher wurde für die Herstellung von Samt hauptsächlich Seide verwendet, doch heutzutage werden auch Baumwolle und Synthetikfasern verarbeitet. Bei der Verarbeitung werden winzige Schlaufen angefertigt, auch Pole genannt, die aufgeschnitten werden. Dadurch entsteht eine relativ flauschige Oberfläche, die je nach Länge der Fasern unterschiedliche Bezeichnungen hat.

So wird der Stoff erst dann als Samt bezeichnet, wenn die Fasern bis auf zwei Millimeter heruntergekürzte werden. Handelt es sich um eine Länge zwischen zwei und vier Millimetern ist es Verlours. Sind die Fäden länger als vier Millimeter halten Sie Plüsch in den Händen. Der Unterschied zwischen den Stoffen liegt also nicht im Material, sondern in der Länge der Fasern.

Sofa aus Samt: Möbel sind robuster als gewöhnlich

Der Samtstoff, den Sie auf Möbeln finden, unterscheidet sich jedoch vom normalen Samt: Er ist kurzfloriger und aus dichtgewebten Synthetikfasern, um ihn robuster zu machen - schließlich ist bei einem Sofa mit mehr Abnutzung zu rechnen. Deshalb müssen Sie sich keine allzu großen Sorgen darum machen, dass der Stoff schnell scheuern könnte. Trotzdem kommt es aufgrund der Kombination von Feuchtigkeit und Wärme beim Sitzen zu Druckstellen.

So reinigen Sie ein Sofa aus Samt

Ein Samtsofa braucht nicht mehr und nicht weniger Pflege als eines mit einem anderen Stoffüberzug. Zur regelmäßigen Reinigung gehört auch hier das Absaugen durch einen Staubsauger und einen entsprechenden Polsteraufsatz.

Kommt es zu Verschmutzungen durch Staub oder Eingetrocknetem reicht oft schon, mit einer Kleiderbürste den Stoff entlang zu fahren - aber immer in Richtung des Striches.

Generell sollten Sie bei Schmutz aber immer sofort handeln, weil sich hier das Samtsofa noch am besten behandeln lässt. Mit einem feuchten Stück Leder lässt sich die Oberfläche beispielsweise gut abwischen. Achten Sie hier ebenfalls darauf, in Strichrichtung zu arbeiten.

Handelt es sich richtige Flecken, dann tupfen Sie diese zunächst mit einem saugfähigen Tuch ab und greifen danach am besten zum Polster- oder Teppichshampoo. Tragen Sie dieses aber nicht direkt auf den Samtstoff auf, sondern zunächst auf ein Tuch, da es ansonsten zu Verfärbungen kommen könnte. Bearbeiten Sie den Fleck vorsichtig von außen nach innen, um ihn nicht weiter zu verbreiten. Verwenden Sie dabei außerdem nicht zu viel Druck, damit die Fasern danach auch noch schön geschmeidig sind. Anschließend entfernen Sie das Shampoo mit einem feuchten Tuch wieder oder saugen es einfach damit auf - schon ist der Samtbezug wieder vorzeigbar.

