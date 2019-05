Unfassbar: Für ein Zimmer in München bekommen Sie sechs in Dortmund

Wie viel Sie für Ihr Geld bekommen, entscheidet der Standort Ihrer Immobilie. Eine Kaufpreis-Analyse offenbart, wie hoch die Differenz wirklich ausfällt.

Viele Deutsche träumen davon, sich irgendwann eine eigene Wohnung leisten zu können. Nicht nur in Miete, sondern tatsächlich auch als Eigentum. Ob und wie viel Sie allerdings für Ihr Geld bekommen, entscheidet ganz klar die Lage. Das Immobilienportal Immowelt hat in einer Markt-Analyse die Kaufpreise von Wohnungen in 14 deutschen Städten untersucht.

Kaufpreis-Analyse: So viele Zimmer bekommen Sie für Ihr Budget in deutschen Städten

Für die Analyse hat das Portal ein Budget von 100.000, 200.000 und 500.000 Euro vorausgesetzt und verglichen, wie viele Zimmer dafür in welchen Städten im Median herausspringen.

Bei einem Budget von 100.000 Euro bekommen Käufer im Ruhrgebiet noch am ehesten etwas für ihr Geld. In Dortmund und Essen sind für diesen Preis sogar noch 3-Zimmer-Wohnungen bis zu 80 Quadratmeter drin, während in allen anderen geprüften Städten das Budget nicht mehr ausreichen würde.

Spitzenreiter ist München: Während Käufer für eine 1-Zimmer-Wohnung in Dortmund nur 32.000 Euro im Median benötigen, sind es in der bayerischen Landeshauptstadt satte 215.000 Euro. Das heißt, für sechs Wohnungen in Dortmund gibt es eine in München. Für diese Summe könnten sich Wohnungssuchende in Köln zudem eine 3-Zimmer-Wohnung gönnen. München ist obendrein die einzige Stadt im Ranking, bei der 500.000 Euro nicht für eine 4-Zimmer-Wohnung ausreichen würden.

Allerdings ist zu erwähnen, dass die Ausstattung und der Sanierungsstand der angebotenen Wohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt besser sind als im Ruhrgebiet.

Die Kaufpreise (Median) der 14 untersuchten Städte im Überblick

Stadt 1 Zimmer (bis 40 m²) 2 Zimmer (bis 60 m²) 3 Zimmer (bis 80 m²) 4 Zimmer (bis 100 m²) Berlin 125.000 € 184.000 € 249.000 € 369.000 € Bremen 69.000 € 100.000 € 133.000 € 165.000 € Dortmund 32.000 € 63.000 € 97.000 € 148.000 € Dresden 58.000 € 94.000 € 150.000 € 219.000 € Düsseldorf 88.000 € 150.000 € 193.000 € 300.000 € Essen 36.000 € 60.000 € 90.000 € 139.000 € Frankfurt 150.000 € 200.000 € 295.000 € 355.000 € Hamburg 122.000 € 215.000 € 275.000 € 369.000 € Hannover 66.000 € 105.000 € 165.000 € 218.000 € Köln 105.000 € 169.000 € 209.000 € 259.000 € Leipzig 52.000 € 80.000 € 125.000 € 197.000 € München 215.000 € 369.000 € 484.000 € 650.000 € Nürnberg 89.000 € 148.000 € 210.000 € 299.000 € Stuttgart 125.000 € 210.000 € 285.000 € 369.000 €

Quelle: Immowelt.de

