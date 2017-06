Wohin verschwinden eigentlich Socken in der Waschmaschine?

Und schon wieder ist es passiert: Die Waschmaschine hat Ihre Socken verschluckt. Doch wohin verschwinden sie eigentlich?

Dieses Problem kennen viele: Nach jedem Waschgang wird schmerzlich die zweite Hälfte eines Sockenpaares vermisst - der Übeltäter: Die Waschmaschine. Doch wo landen die verschluckten Kleidungsstücke eigentlich?

Socken in der Waschmaschine: Wohin verschwinden sie?

Natürlich lösen sich die Socken nicht einfach in Luft auf - und trotzdem sind sie einfach unauffindbar. Sie verschwinden nämlich in der Gummidichtung an der Waschmaschinen-Tür. Dort werden sie immer tiefer hineingezogen, wandern weiter durchs Innenleben der Waschmaschine und gelangen sogar bis an den Heizstab. An dieser Stelle bleiben sie meistens hängen und lösen sich nach und nach auf, bis nichts mehr übrig bleibt.

Verschwundene Socken: Wie kann ich es vermeiden?

Dass Socken verschwinden, ist manchmal unumgänglich, doch das Risiko kann verringert werden. Denn die Kleidungsstücke werden am ehesten von der Maschine "gefressen", wenn sie einfach überladen ist. Deshalb ist es ratsam, mehrere Socken zusammenzuknoten oder sie in einen eigenen Waschbeutel zu legen.

Wussten Sie, dass Sie Ihre Waschmaschine nicht nur zum Waschen, sondern auch zum Kochen verwenden können? Ein Student erfand eine spezielle Methode für die Essenszubereitung. Auch interessant: So vermeiden Sie Schweißfüße.

Von Franziska Kaindl