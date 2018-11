SPD hält Haushaltsantrag der CDU für „absolut unakzeptabel“

Babenhausen - Eigentlich hätte der städtische Haushalt für 2019 in dieser Woche von den Stadtverordneten verabschiedet werden sollen. Doch kurz vor knapp hat die CDU-Fraktion ob des prognostizierten geringen Überschusses Bedenken bekommen und weitere Einsparungen eingefordert. Von Norman Körtge

„Ich kann nicht verstehen, dass SPD und Grüne angesichts des geringen Überschusses ruhig schlafen können“, sagte Wolfgang Heil, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FWB), am Ende der Debatte. Mehr als 30 Minuten hatten die Stadtverordneten am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss zu diesem Zeitpunkt bereits über den CDU-Antrag zum städtischen Haushalt 2019 diskutiert, ehe CDU-Abgeordneter Michael Wolz den Geschäftsordnungsantrag stellte, endlich zur Abstimmung zu kommen. Mit einer Ausschussmehrheit aus CDU, FWB und FDP wird dieser der am Montag, 26. November, tagenden Stadtverordnetenversammlung zur Annahme empfohlen.

Als „absolut unakzeptabel“ hatte zuvor SPD-Fraktionsvorsitzender Jörg Kurschildgen den Antrag gebrandmarkt, der im Kern Einsparungen in Höhe von 160.000 Euro in verschiedenen Budgets vorsieht. „Der vorliegende Haushaltsentwurf weist im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis von aktuell nur noch zirka 60.000 Euro aus. Damit wäre der Haushalt zwar genehmigungsfähig, beinhaltet allerdings Risiken, die im Bedarfsfall nicht gedeckt werden können“, heißt es in der Antragsbegründung von CDU-Fraktionsvorsitzendem Stephan Sawallich. Als Beispiel für Mehrausgaben musste das geplante und von allen Fraktionen als dringlich eingeforderte Gesamtverkehrskonzept herhalten, für das in den kommenden Haushalt 95.200 Euro und für 2020 noch einmal 84.800 Euro eingestellt werden sollen, wie aus einem CDU/FWB-Antrag hervorgeht, der einstimmig zur Annahme empfohlen wurde.

Sowohl FWB-Politiker Heil als auch FDP-Fraktionsvorsitzender Manfred Willand lobten am CDU-Antrag, dass eine detaillierte Vorschlagsliste beigefügt worden war, die die Einsparung in den Budgets aufzeigte. Offenbar im Bewusstsein, dass diese vom Magistrat beziehungsweise der Stadtverwaltung nicht so einfach umzusetzen sei, hat die CDU einen weiteren Passus eingefügt: „Sollten aus nachvollziehbaren, darzulegenden Gründen, einzelne Positionen nicht in der gewünschten Höhe oder gar nicht gekürzt werden können, sind entsprechende Vorschläge zur Kompensation vorzulegen.“ Anders ausgedrückt: So oder so soll die Stadtverwaltung 160.000 Euro einsparen.

Dass die vorgeschlagenen Kürzungen an verschiedenen Stellen nicht machbar sind, machte Bau-Fachbereichsleiter Christian Heinemann deutlich. So könnten nach Meinung der CDU etwa bei der Haushaltsstelle „Straßenbeleuchtung: Strom und Wartung“ 10.000 Euro eingespart werden. Statt der eingeplanten 240.000 Euro sollen es nur 230.000 Euro sein. Allerdings plane sein Fachbereich zukünftig sogar mit 277 000 Euro, berichtete Heinemann. Ein neuer Wartungsvertrag ab 1. April 2019 schlage jährlich mit 147.000 Euro zu Buche, hinzukommen 130.000 Euro Stromkosten. Letzterer Posten könnte sukzessive sinken, wenn stromsparende LED-Lampen eingesetzt würden. Dass die Ausgaben für Fort- und Weiterbildung um 2400 Euro, und damit um mehr als ein Viertel der veranschlagten 8400 Euro gekürzt werden sollen, kritisierte Heinemann deutlich. Zumal unter anderem eine Novelle der Hessischen Baugesetzgebung anstehe.

Die SPD-Fraktion rügte, dass auch in anderen Bereichen an der Fort- und Weiterbildung gekürzt werden soll. „Bürgernähe, Gesetzes- und Richtlinienänderungen, neue Projekte und der Einzug von IT-basierten Arbeitsweisen, um nur einiges zu nennen, müssen von den Verwaltungsmitarbeitern umgesetzt werden. Das geht nur auf einem hohen Qualifikationsniveau“, argumentiert SPD-Politikerin Simone Kirchschlager in einer verschickten Stellungnahme. Zur Motivation der Mitarbeiter würde das sicherlich nicht beitragen, so der Tenor.

Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) kritisierte, dass die fürs Stadtmarketing eingeplanten 17.500 Euro nach Ansicht der CDU komplett gestrichen werden können. Werbung könne so für Babenhausen nicht gemacht werden.

