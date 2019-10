Abriss am Ostheimer Hang rückt immer näher

Die maroden Gebäude auf dem Sportgelände am Ostheimer Hang fallen bald der Abrissbirne zum Opfer. Wie es mit dem Fußballverein Germania weitergeht, ist noch unklar.

Babenhausen – Die Tage des Schulsports im Stadion am Ostheimer Hang sind gezählt, entstehen im Feld an der Joachim-Schumann-Schule doch neue Sportanlagen besonders für die Leichtathletik. Die Fußballer des SV Germania – nur noch Aktive, keine Kinder und Jugendlichen mehr – kicken derzeit (wie berichtet) in Langstadt, wo sie mit dem TSV eine Spielgemeinschaft betreiben und mit Wolfgang Kern gerade erst einen neuen Trainer für die erste Mannschaft vermeldet haben.

Auf dem Areal zwischen Ostheimer Weg, Ostheimer Allee und Südring steht bald der nächste Rückschritt an: Der Magistrat will das Gebäude mit der Gaststätte, den Kabinen und Sanitäranlagen abreißen lassen. Noch in diesem Jahr soll die Abrissplanung beginnen.

Dies ist laut Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) auch deshalb wichtig, weil man für den Abriss bis Ende dieses Jahres Stadtumbau-Fördermittel abrufen müsse, die bei weiterem Zögern verfallen könnten. Das Gebäude auf der Nordseite des Areals soll weichen, weil dort einmal die Fuß- und Radweg-Verkehrsachse zu den Kaisergärten verlaufen soll.

Gaststätte ist derzeit verwaist

Die Gaststätte ist derzeit verwaist und war letztmals zu einem Zeitpunkt vermietet, als die Germania noch einen Miet- und Pflegevertrag mit der Stadt hatte. Der Verein hielt das Gelände in Schuss – zum Niveau, auf dem er es tat, herrschen zwischen Stadt und Verein verschiedene Ansichten –, kümmerte sich selbst um einen gastronomischen Pächter und durfte auch die Einnahmen für die Vereinsarbeit verwenden. Als die vertragliche Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verein endete, verzichtete das Rathaus unter Verweis auf den maroden Zustand der Immobilie auf eine Neuvermietung.

An die sei inzwischen sowieso nicht mehr zu denken, sagt Knoke: „Das ist durch – nicht mit diesen Strom- und Wasserleitungen“, spricht er zwei Sorgenkinder an, deren Erneuerung die Stadt scheut. Stattdessen soll das Gebäude also verschwinden – womit die Germania mangels Kabinen, Sanitäranlagen und Vereinsheim nicht so schnell an den Ostheimer Hang zurückkehren könnte. Dies wäre erst wieder denkbar, wenn Ersatz geschaffen würde. „Die Germania hat Bedarf angemeldet“, so Knoke. Womöglich könne man die Halbkreise hinter dem Hauptfeld für ein neues Gebäude mit Umkleide- und Duschmöglichkeiten in Erwägung ziehen. Dies sei aber „Zukunftsmusik“.

Perspektiven sehen schlecht aus

Schon in naher Zukunft hingegen will sich der SV Germania darüber klar werden, welche Perspektiven der Verein bei längst deutlich unter 200 Mitgliedern, ohne Jugendteams und bald auch ohne Aussicht auf schnelle Rückkehr in die Kernstadt überhaupt noch hat.

Laut Germania-Vorstandsmitglied Antonio Coppolecchia soll in den nächsten Wochen eine bereits mehrfach angekündigte außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Bezüglich des Termins gebe es noch kleine Unsicherheiten. Der Verein will den Termin – dann samt Ort und Uhrzeit – rechtzeitig bekannt geben.

Kräftig gewerkelt wird derzeit auch in der Interims-Kita in Babenhausen: 60 Plätze müssen schnellstmöglich her.

Quelle: op-online.de