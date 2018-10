National Danish Performance Team macht Halt in Babenhausen

Babenhausen - Wie bereits vor zwei Jahren macht das National Danish Perfomance Team auf seiner Welttour Station in Babenhausen. Von Petra Grimm

Eingebettet in den einwöchigen Aufenthalt in Gastfamilien zeigten die jungen Hochleistungssportler am Sonntagabend in Aschaffenburg ihre Show „Namuh“. Am Samstag luden sie zu zwei Workshops ein, bei denen schweißtreibende sportliche Aktivitäten mit Spiel und Spaß Hand in Hand gingen.

+ © pg Die 28 hochkarätigen Sportler, die jedes Jahr aufs neue aus 170 Bewerbern für das National Danish Performance Team ausgewählt werden, um gemeinsam durch die Welt zu reisen, sehen sich nach eigenen Angaben eher als Turner denn als Tänzer. „We are gymnasts not dancers“, sagt Mads Jacobsen, der Pressesprecher der jungen Truppe, die auf ihrer Welttournee mit der von Tanz, Gymnastik, Turnen und Akrobatik getragenen Show „Namuh“ und Workshops insgesamt durch zehn Länder zieht, ehe dann im Anschluss eine längere Tournee durch ihre dänische Heimat folgt. Start war vor kurzem in Flensburg. „Das Ende der Welttour wird im Juli bei der Weltgymnaestrada in Österreich sein“, berichtet Jacobsen.

Laut, fröhlich und bewegungsreich ging es am Wochenende in der Schulsporthalle zur Sache. Trampolin springen, Staffelläufe, bei denen sich die Teilnehmer gegenseitig auf schweren Kissen durch die Hall schieben oder rückwärts laufen mussten, Koordinationsübungen mit Reifen und einiges mehr sorgten für rot verschwitzte und strahlende Gesichter. Acht der jungen Dänen waren als Trainer für fast 50 deutsche Kinder und Jugendliche aus mehreren Vereinen der ganzen Region im Einsatz, am Nachmittag folgte ein Workshop mit erwachsenen Sportlerinnen, vor allem Mitglieder und Trainerinnen der TVB-AkzepTanz.

Denn der Aufenthalt in Babenhausen mit einem abwechslungsreichen Programm, darunter eine Führung durch den Hessischen Rundfunk, und der Auftritt in der Aschaffenburger Stadthalle war wieder von der „AkzepTanz“, vor allem von Trainerin Jutta Koser und Sabine Bludau organisiert worden. Zur Eröffnung der Namuh-Show stand dann auch eine der TVB-Tanzgruppen, nämlich die „AkzepTanz Companie“, die von Koser trainiert wird, bei einer Performance im Rampenlicht.

Bei den Workshops in der Schulsporthalle ging es den dänischen Sport-Botschaftern vor allem darum, „andere durch verschiedene Übungen zu inspirieren, Spaß an einem aktiven Leben zu haben“, so der Pressesprecher. Spielerische Elemente begleiteten alle Trainingseinheiten. Warum den Körper nicht mal warm machen, indem man verstecken spielt?

„Wir arbeiten auch mit der Firma Lego zusammen, um Spiele und Aktivitäten zu entwickeln und zu testen, die Kindern Fähigkeiten vermitteln, die sie im 21. Jahrhundert benötigen, die von der traditionellen Schule aber nicht unbedingt gestärkt werden. Also beispielsweise im Team stark zu sein und die Fähigkeit, das Scheitern zu akzeptieren, um daraus zu lernen und innovativ zu sein. Das alles kann man bei Spielen lernen, ebenso wie das Einhalten von Regeln oder auch interkulturelles Verstehen“, sagte Lars Houbak, der Manager und Reiseleiter des Performance Teams.

Für die beiden „AkzepTanz“-Mitglieder Nele Schierling (18) und ihre Freundin Maja Seidl (17), die am Samstagvormittag bei der Organisation halfen und am Nachmittag am Workshop teilnahmen, war der einwöchige Besuch der Dänen, die noch bis Mitte dieser Woche jeden Morgen in der Gersprenzstadt aufwachen werden, auf jeden Fall wieder ein tolles Erlebnis. Nele und ihre Familie sind auch Gastgeber und haben, wie viele andere Babenhäuser ihr Haus geöffnet für die jungen Sportler. „Viele der Gastfamilien waren vor zwei Jahren schon dabei“, erzählt Koser, „da herrscht ein unheimliches Vertrauen. Einige der jungen Dänen haben sogar einen Haustürschlüssel bekommen.“

