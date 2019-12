Altstadtfestlauf: 2020 gibt es eine neue Distanz

Der „9. Bawwehaiser Altstadtfestlauf“ des Babenhäuser Turnvereins hat einen Überschuss erwirtschaftet, der nun dem Förderverein des TVB überreicht wurde. Für die zehnte Auflage des Stadtlaufs 2020 plant der Veranstalter zwei markante Neuerungen.

Babenhausen - Zunächst einmal: Beim Lauf am Altstadtfest-Samstag blieben unter dem Strich 2 000 Euro hängen, die bei einem Nachtreffen von Gaby Reckenbeil (Mitglied des Organisationsteams) an den Fördervereins-Vorsitzenden Gerald Schäfer übergeben worden sind. „Ohne die Sponsoren würden wir keinen Gewinn machen“, stellte Reckenbeil heraus. Ausschließlich über die Startgebühren ließe sich also auch der Volkslauf kaum finanzieren.

Altstadtfestlauf in Babenhausen (Hessen) hat eine Zukuft

Weil der TVB dank der externen Förderer mit dem „Bawwehaiser Altstadtfestlauf“ aber ein Plus zu erwirtschaften vermag und sich die noch relativ junge Veranstaltung in immer mehr Kalendern von jugendlichen wie erwachsenen Hobbyläufern wiederfindet, hat die Sportveranstaltung eine Zukunft. Am 12. September 2020, erneut eingebunden in den Samstag des Altstadtfests, steigt die Jubiläumsauflage.

Babenhausen (Hessen): Neuerungen beim kommenden Altstadtfestlauf

Beim „10. Bawwehaiser Altstadtfestlauf“ werde es zwei Neuerungen geben, kündigte Reckenbeil an. So werde der TVB neben den Schülerläufen und dem Zehn-Kilometer-Hauptlauf dann auch einen Fünf-Kilometer-Lauf – gerade für Einsteiger in den Ausdauersport – anbieten. Bisher konnten nur Walker die fünf Kilometer absolvieren. „Außerdem werden wir die Strecke so verändern, dass nicht nur die Zielankunft des Hauptlaufs an der Stadtmauer sein wird, sondern die Teilnehmer auch dort starten werden.“ Bisher machten sie sich im Neuen Weg, bei „Eiscafé Galileo“ beziehungsweise „Schloss-Apotheke“ um die Ecke, auf die Socken.

Die Aufgabe der kleineren Streckenmodifizierung übernimmt dabei erneut Ralph Werner. Die große Veränderung der Route war bereits in diesem Jahr zum Tragen gekommen, als die Macher die Läufer erstmals auf eine 2,5 Kilometer lange Runde, die ausgiebiger als früher durch die Innen- und Altstadt führt, schickten. Cheforganisator des Laufs bleibt Oliver Hecker.

