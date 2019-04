Aufstocken statt Schamgefühl

Auf den Weg in die Altersarmut – künstlerisch ist am Montagabend auf die aktuelle Ausstellung in der Stadtkirche aufmerksam gemacht worden Mit Kunst hat diese selbst nichts zu tun, vielmehr geht es um eine Dokumentation der Realität. Fotos: MJ

Babenhausen – Seit über elf Jahren ist Ingrid Reidt vom katholischen Dekanat Darmstadt als Betriebsseelsorgerin in Südhessen unterwegs. Dabei hat sie nicht nur mit Problemen in der Arbeitswelt zu tun, sondern auch verstärkt mit einer ganz anderen Entwicklung. VON MICHAEL JUST

„Das Thema Armut begegnet mir mittlerweile ständig und ganz konkret“, sagt sie. Die Kollegen der Caritas und der Diakonie würden genau das Gleiche berichten.

Am Montagabend hielt Reidt eine Rede zur Ausstellungseröffnung in der Stadtkirche. Die Schau widmet sich unter dem Titel „Altersarmut stoppen – Rente sichern“ einem wichtigen Zweig von Armut, der stetig wächst und für immer mehr ältere Bürger zur bitteren Realität wird. Der bekannte Chorleiter Ralph Scheiner und Sängerin Sonja Salac begleiteten die Eröffnung mit nachdenklicher Musik und Gesang.

Die Ausstellung besteht aus 14 Roll-ups, die Menschen in den Mittelpunkt stellen, deren Lebensweg sie in die Altersarmut führte. Eindringlich, nüchtern und ohne Scham erzählen sie ihre Biografien und wie etwa Arbeitsunfähigkeit, Teilzeitbeschäftigung oder Kindergroßziehen ohne Rentenabgabe sie unerwartet an den Rand der Existenz brachten.

Konzipiert wurde die Ausstellung vom Verdi-Fototeam Hessen, dem DGB Südosthessen, der IG Metall Hanau/Fulda und dem Referat Berufs- und Arbeitswelt im Bistum Mainz. Der Caritasverband Darmstadt, das Diakonische Werk Darmstadt-Dieburg, das evangelische Dekanat Vorderer Odenwald, die katholische Betriebsseelsorge Südhessen und das katholische Dekanat Dieburg setzen sich als Veranstalter dafür ein, dass sie an möglichst viele Orte wandert und Bewusstsein schafft. Im nächsten Monat ist sie bereits ein Jahr in der Region unterwegs. Bis zum 11. April macht sie mit Unterstützung der Stadt Babenhausen und des Landkreises Darmstadt-Dieburg in der Stadtkirche und im Rathaus Station. Zur Eröffnung hatte Rosemarie Lück, Sozialdezernentin im Landkreis, konkrete Zahlen parat: So erhalten gegenwärtig 1 313 Kreisbewohner eine Grundsicherung im Alter. Vor zehn Jahren seien dies nur 856 gewesen. Lück schätzt die Zahl der Bedürftigen noch weit höher ein. Viele würden sich im Alter allerdings schämen aufs Amt zu gehen. Ihre Teilnahme bezeichnete sie auch als Werbung dafür, das Recht zum Aufstocken und für Zusatzleistungen unbedingt wahrzunehmen.

Pfarrer und Hausherr Frank Fuchs sagte, dass die aktuellen Konfirmanden erstmals sich dem Thema „Armut“ widmen. Mit dem „Anziehpunkt, dem „LebensMittelPunkt“ oder der „Gesegneten Mahlzeit“ existierten laut Fuchs, neben den Maßnahmen der Stadt, schon engagierte Bemühungen, Armut in der Stadt gegenüberzutreten. Bürgermeister Joachim Knoke erinnerte an seine Studienzeit, als die geburtenstarken Jahrgänge die Hörsäle überfüllten und es in der Mensa nichts mehr zu essen gab. „Diese Personen wollen in ein paar Jahren alle Rente bekommen“, konstatierte er mit Blick auf die riesigen Herausforderungen, denen die Rentenkasse gegenübersteht. Der Weg von „mir geht‘s momentan gut“ zu „am Ende wird‘s bei der Rente eng“ erweise sich zunehmend schmaler.

Für Ingrid Reidt ist in Deutschland Altersarmut noch nicht genug als besorgniserregendes Problem angekommen. Dabei sei das Thema schon jetzt brandaktuell und werde sich noch verschärfen. „Was auf den Roll-ups steht, nimmt weiter an Brisanz zu“, ist sich die Seelsorgerin sicher. Auch Babenhäuser dürften sich in den gezeigten Biografien erkennen und sagen: „Das bin ich. Genauso ergeht es mir“. Die Ausstellung legt sie deshalb einem breiten Publikum ans Herz. „Wir greifen hier keine Marginalie auf, sondern ein grundlegendes gesellschaftliches Problem, dem wir entschlossen entgegentreten sollten“, so Reidt.

" Angemerkt

Quelle: op-online.de