„Zwei Hände sind fast zu wenig“

Babenhausen - Es war im Mai 1953, als der aus aus Harpertshausen stammende Bäckermeister Wilhelm Lautenschläger in der Fahrstraße eine Bäckerei mit Gastwirtschaft eröffnete. Von Michael Just

2018 blickt Sohn Heinz nicht nur auf eines der erfolgreichsten Familienunternehmen der Stadt, sondern auch auf eine 65-jährige Tradition. Das Jubiläum wurde nun mit einem Tag der offenen Tür in der Seligenstädter Straße gefeiert.

Die zahlreich erschienenen Besucher konnten am Jubiläumstagtag nach Anlegen eines weißen Schutzanzugs einen Blick in die Backstube - und damit das „Allerheiligste“ - werfen. In gleich mehreren Führungen erläuterten Heinz Lautenschläger und Sohn Jens das Entstehen der Teigwaren, die unterschiedlichen Öfen samt Backprozesse oder wie heutzutage eine moderne Bäckerei funktioniert. Freunde feiner Schokolade lief im Confiserie-Bereich, der ebenfalls zum Unternehmen gehört, das Mund im Wasser zusammen. „Für den Pralinen-Verkauf braucht es einen langen Atem. In der Regel dauert es fünf bis sechs Jahre, bis ein Kundenstamm aufgebaut ist“, weiß der Inhaber.

Den Grundstein für Bäckerei, Confiserie und Café-Betrieb legte einst Vater Wilhelm. Die Anfänge waren mit einem Gesellen und der Schwester im Verkauf recht einfach. Schon bald wurden die Räumlichkeiten zu eng, sodass 1965 die Eröffnung eines modernen Geschäftshauses mit Café in der Seligenstädter Straße anstand. Durch den allzu frühen Tod des Firmengründers 1980 musste Sohn Heinz mit knapp 22 Jahren die Geschicke übernehmen. Das tat er mit Passion und Verstand: Zusammen mit Frau Heike wurde der Betrieb kontinuierlich zu seiner heutigen Größe ausgebaut. Meilensteine waren die Erweiterung der Backstube und der Umbau der Verkaufsräume inklusive Café in den Jahren 1987 und 2007. 2013 kam die Filiale im Quartier 23 in der Platanenallee hinzu. In jüngster Zeit übernahmen die Betreiber zudem Backbetriebe und Läden in Ober-Roden, Dieburg und Münster. Die Zahl aller Beschäftigten liegt derzeit bei 55.

Nach Jahrzehnten als Bäckermeister und Konditor hat sich Lautenschläger schon lange an die Nachtarbeit gewöhnt. Um 0.15 Uhr heißt es fast täglich, raus aus dem Bett. Mittags wird eineinhalb Stunden geschlafen. Der 61-Jährige kommt mit vier bis fünf Stunden Schlaf pro Tag aus. Dass dies ausreicht, führt der echte Babenhäuser auf seine gesunde Lebensweise zurück. Seit 25 Jahren geht er dem Laufsport nach und war früher auch als Kampfsportler aktiv. Als Triathlet machte er ebenfalls seine Erfahrungen. Urlaub ist nur an ein oder zwei Wochen im Jahr drin.

Derzeit machen sich Tochter Sabrina und deren Mann Alexander bereit die Geschäfte zu übernehmen. Mit Unterstützung durch Sohn Jens soll in den nächsten Jahren sukzessive die dritte Generation ran. Sobald Schwiegersohn Alexander die Meisterschule beendet hat, will Heinz Lautenschläger sich langsam zurückziehen. Vor allem die Enkel sollen dann mehr Zeit erhalten. Drei gibt es schon, der vierte ist unterwegs. „Übers Geschäft wollen Kinder selten was wissen. Da lässt es sich am besten abschalten“, lautet seine Erfahrung.

Mit Streuseln gelingt der Zwetschgenkuchen Zur Fotostrecke

Früher gab es in Babenhausen über ein halbes Dutzend Bäckereien. Davon ist nur noch der Betrieb Lautenschläger übrig geblieben. Noch immer werden alle Mischungen selbst hergestellt. Drei Meister sorgen und garantieren für Qualität. Bewusst geht man beim Sortiment nicht in die volle Breite. Für die Güte heißt es in der Seligenstädter Straße „Weniger ist mehr“.

Mit der Qualität seiner Produkte und wirtschaftlicher Kompetenz hat Heinz Lautenschläger den Erfolg des Babenhäuser Traditionsbetriebs weiter fortgeschrieben. Beim Tag der offenen Tür wurde gleich mehrfach deutlich, dass der auf harter Arbeit beruht. Laut dem 61-Jährigen waren seine zwei Hände in der Vergangenheit immer zu wenig. „Ich hätte eigentlich mehr gebraucht“, so seine Feststellung. Die schränkte er im nächsten Satz lachend wieder ein: „Zuviel Hände sind doch nicht gut. Dann wäre ich statt Bäcker wohl im Zirkus.“

Quelle: op-online.de