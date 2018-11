Bischof firmt Jugendliche in St. Josef

Babenhausen - Die Firmung gehört zu den sieben Sakramenten in der katholischen Kirche. Geehrt fühlen dürfen sich jene Jugendliche, wenn bei ihnen die Salbung und das Handauflegen direkt vom Bischof kommen.

Am Sonntag durften sich 19 junge Babenhäuser Christen darüber freuen, dass der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf ihre Firmung persönlich in St. Josef zelebrierte. Das Motto lautete „Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe“. Seit April liefen die Vorbereitungen mit einem monatlichen Treffen. Darin waren auch ein „Jesus-Day“ und ein „Spirit-Day“ enthalten, in denen auf die Bedeutung von Gottes Sohn und dem Heiligen Geist eingegangen wurde. Besonders aussagekräftig wurde zudem ein Puzzle mit allen Köpfen der Firmlinge kreiert. An dessen Spitze stand Jesus. Das Puzzle verdeutlichte, dass jeder ein Teil des Ganzen ist. Das problemlose Hinzustoßen und Einfügen in die Gemeinschaft der Christen markierten die offenen Ränder.

Nach dem Gottesdienst in der voll besetzten Kirche blieb der Bischof zum Mittagessen in Babenhausen. Gedanken, wo man mit dem Gast aus Mainz speist, mussten sich die Gemeindemitarbeiter nicht machen: Eine Familie sprach überraschend eine Einladung zum Mittagessen aus, die der Bischof gerne annahm. Die Firmlinge heißen Cosima Becker, Matea Colak, Annalena Dümmler, Anna Heil, Nina Hottner, Felix Kielbassa, Vivian Knoke, Selina Kriegisch, Emely Kukla, Marilena Laganga Senzio, Juliane Mai, Arthur Mai, Leonie Mathes, Alicen Palmer, Toni Pandza, Paul Seidl, Marco Defigus sowie Sarah und Sophie Schildbach. (mj)

