Bunte und kreative Graffiti-Jam in der Unterführung trifft auf Zuspruch

Einen wilden Wolf mit aufgerissenem Maul sprayte ein Breuberger an die Wand.

Obwohl sie auf Einladung der Stadt und damit ganz legal im Aktion waren, wollten einige der erfahrenen Sprayer am Wochenende doch nicht ihren Namen in der Zeitung lesen.

Babenhausen – Mit bunten Schriftzügen und Bildern verschönerten sie beim „Graffiti-Jam“ die Fußgängerunterführung an der Wilhelm-Leuschner-Straße. Nachdem die Wände im Jahr 2005 zum letzten Mal aufgehübscht wurden, war es wieder Zeit. Eine Malerfima hatte vergangene Woche für die Grundierung in Blau gesorgt und am Samstagvormittag starteten 18 Sprayer aus der ganzen Region und einige kunstbegeisterte Babenhäuser Jugendliche auf Einladung der städtischen Jugendförderung, die auch die Spraydosen finanziert hatte, mit der farbenfrohen Aktion.

Ein wilder Wolf mit aufgerissenem Maul, der Schriftzug „Soul“ (Seele) oder auch „eine Welt, die hässlicher ist als in Wirklichkeit“, wie ein 22-jähriger Breuberger sein Bild beschrieb, wurden teils mit, teils ohne Atemschutzmaske aufgesprüht. Der feine Farbnebel war im Umfeld der Sprayer deutlich wahrnehmbar. Den Sound zur Aktion lieferten die über die Unterführung donnernden Züge und das Schütteln der Dosen mit den Lacken, in denen eine kleine Kugel für die richtige Durchmischung sorgt.

Die Babenhäuser Jugendlichen, die sich zum ersten Mal im Graffiti-Sprühen ausprobierten, übten zunächst auf einer über eine Wand gespannten Folie den Umgang mit der Dose. Je nach Abstand von der Wand können ganz unterschiedliche Effekte erzielt werden. Schon die Trainingseinheiten schienen ihnen richtig Spaß zu machen. „Einige von diesen Jugendlichen waren auch bei der Renovierungsaktion unseres Jugendcafés im Frühjahr schon begeistert dabei. Die haben wir jetzt wieder angesprochen“, sagte Jugendpfleger Michael Spiehl. Dankbar war er, dass die kreative Aktion zur Verschönerung der Unterführung und damit des Stadtbildes über Spenden finanziert werden konnte. Hauptsponsor war das Babenhäuser Sand- und Kieswerk Schumann & Hardt. Um einen Bezug zum Sponsor herzustellen sollte als Schablonenarbeit unter der Regie von Benjamin Olschewsky und Lisa Josek, die als erfahrene Streetart-Künstler mit ihrer Firma „Kunstköpfe“ (www.kunstkoepfe.com) auch Autragsarbeiten übernehmen, am Eingang der Unterführung von der Wilhelm-Leuschner-Straße aus ein großer Bagger entstehen.

„Neben der großzügigen Spende der Firma Schumann & Hardt sind auch Weihnachtszuwendungen anderer Babenhäuser Geschäftsleute eingeflossen“, sagte Spiehl, der wie bei der ersten Graffiti-Aktion in der Unterführung auch jetzt wieder Unterstützung von Felix Wich und Sven Groß bekam, die sich in der Szene auskennen und die Sprayer zusammengetrommelt haben. „Die beiden waren bei der ersten Aktion hier vor 14 Jahren auch schon dabei. So schließt sich der Kreis“, freute sich Spiehl über die ehrenamtliche Unterstützung bei der Organisation.

Einige Radfahrer, die am Samstag während der Graffiti-Jam-Session durch die Unterführung radelten, lobten das bunte Schaffen. „Coole Aktion!“ rief eine Frau fröhlich. „Für mich ist das auf jeden Fall Kunst und ich finde toll, dass die Stadt so etwas fördert“, sagte David Börner aus Groß-Umstadt. Der 20-jährige Student begleitete das farbenfrohe Treiben für ein Projekt der Zeichenakademie in Hanau mit seiner Kamera: „Es muss doch nicht immer van Gogh sein“.

VON PETRA GRIMM

Quelle: op-online.de