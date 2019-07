Countdown zu den Turniertagen in Babenhausen läuft 

Vom 12. bis zum 15. Juli werden sich wieder Reiter und Pferde aus Babenhausen und der nahen und weiten Umgebung bei den den Turniertagen des Reit- und Fahrvereins (RuF) miteinander messen. Auch Lokalmatadoren gehen an den Start.

Babenhausen – Knapp 1 500 Nennungen sind beim RuF eingegangen, teilt Laura Oehl, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins mit. 29 Prüfungen sind für das viertägige Turnier an der Schwedenschanze ausgeschrieben. Von der Führzügelklasse für die jüngsten Reiter auf dem Platz bis zur M-Dressur am Sonntag, gibt es allein im Dressurviereck viel zu sehen. Auch auf dem Springplatz können die Zuschauer täglich von morgens bis abends Reitsport aller Klassen erleben. Die Attraktionen werden die beiden S-Springen am Sonntag und Montagabend sein.

Zu den Lokalmatadoren gehören Kyra Geißler und ihre Rheinländer-Stute Rakete. Für ihr Heimturnier hat sich Geißler einiges vorgenommen: Mit ihrer elfjährigen Stute hat sie das M-Springen genannt – die zweithöchste Klasse, die an den Babenhäuser Turniertagen ausgeschrieben ist. Obwohl sie bisher vor allem eine Klasse niedriger, im L-Springen, geritten sind, ist sie zuversichtlich und hat Vertrauen in ihr Pferd. „Rakete hat viel Herz und versucht immer, ihr Bestes zu geben“, sagt die 21-Jährige.

Auch in die Vielseitigkeit haben Geißler und Rakete schon reingeschnuppert: „Das ist etwas, was ich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr machen würde.“ Denn auch ihrer Stute macht das Springen über die Geländehindernisse Spaß. Wie bei den Lehrgängen in Dressur und Gelände geht es Geißler auch auf den Turnieren vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln: „Ich freue mich immer am meisten über die Entwicklung, die wir von Turnier zu Turnier machen. Natürlich ist es schön, wenn wir dabei auch mal eine Schleife bekommen. Allerdings sind die Schleifen nicht das, woran ich meinen reiterlichen Erfolg messe“, sagt Geißler.

Für den RuF geht auch Silke Amann mit den beiden Wallachen Antares und Witali an den Start – und hofft ihre Erfolgsserie auszubauen. Auf den Turnieren räumt sie nämlich momentan eine Platzierung nach der anderen ab. Auch der Sieg in den Dressurprüfungen der Klassen A und L ging in den vergangenen Wochen des Öfteren an Amann. „Dieses Jahr läuft es extrem gut. Ich finde es schon fast gruselig“, lacht Amann. Auch beim Babenhäuser Turnier will sie mit Antares und Witali ein paar Schleifchen ergattern.

Die beiden Wallache kennt sie bereits seit dem Fohlenalter. Witali stammt aus der eigenen Aufzucht von Lebensgefährte Ralf Bender, Antares kam mit eineinhalb Jahren zu Amann. Wie es der Zufall will, haben Witali und Antares nicht nur am selben Tag Geburtstag, sie haben sogar denselben Opa. Charakterlich unterscheiden sich die beiden dennoch: „Antares ist beim Reiten sehr fein. Witali ist da etwas büffeliger“, sagt Amann. Auch brauche Witali für neue Aufgaben immer ein wenig länger. „Aber wenn es sitzt, dann sitzt es auch“, so die 45-Jährige. Ausgeglichen sind sie aber beide.

