Was hat die Bürgerbefragung in Erloch ergeben?

160 Haushalte im Wohngebiet Erloch sind gezielt über ihr Wohnumfeld befragt worden. Zusätzlich gab es eine Online-Befragung. Der Tenor: überwiegend positiv. Aber es gibt auch Kritik: mangelnde Sauberkeit, Drogen, Kriminalität und Gettobildung.

Babenhausen – Feldrandlage, am Ufer der Lache, relativ viel Grün, ruhig und in Laufweite der historischen Altstadt. Das Wohngebiet Erloch liegt idyllisch im Westen der Kernstadt. Allerdings wohnen dort auf relativ kleiner Fläche rund 2 600 Babenhäuser. Da sind Probleme vorprogrammiert, zumal dort auch Menschen mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinandertreffen. Wo es hakt und was ärgert, aber auch was gut ist, sollte eine Bürgerbefragung ans Licht bringen. Die Ergebnisse sind diese Woche bei einer Quartiersversammlung in der Stadtmühle präsentiert worden.

Großes Interesse an den Resultaten bei den Bewohnern selbst gab es offensichtlich nicht. Vielleicht ein Dutzend war in die Altstadt gekommen, obwohl 600 Einladungskarten in die Briefkästen geworfen worden waren, wie Quartiersmanagerin Christiane Hucke berichtet. Als einen Grund meint Hucke identifiziert zu haben, dass sich nach Schließung des Sophie-Kehl-Hauses die Stadtmühle als Übergangs-Quartiersdomizil noch nicht etabliert habe (siehe weiterer Artikel auf dieser Seite). So waren es zumeist Lokalpolitiker, die sich die von Hucke und Christina Schadock von der TU Darmstadt vorgestellten Ergebnisse zu Gemüte führten.

Vier Teams mit jeweils zwei Befragern waren über mehrere Wochen unterwegs, um in 160 Haushalten eine sogenannte aktivierende Befragung durchzuführen, bei der offene Fragen gestellt werden, es also keine vorgegebenen Antworten gibt. Explizit gelobt und als gut befunden wurde dabei von 41 Prozent die hilfsbereite Nachbarschaft und die Vernetzung untereinander. So würde unter anderem gegenseitig auf Kinder aufgepasst. Auch die hilfsbereiten Menschen im Quartiersbüro und die angebotenen sozialen Förderprogramme wurden als sehr hilfreich angesehen. „Es gab auch Menschen, die haben sich im Allgemeinen sehr darüber gefreut, dass man mit ihnen das Gespräch sucht“, berichtet Hucke. Als wohl positivste Rückmeldung nehmen Hucke und ihr Team mit, dass sich 24 der befragten Bürger bereit seien, sich ehrenamtlich zu betätigen. Sie sollen demnächst eingeladen werden, um gemeinsam herauszufinden, wo sich jeder einbringen könne. Denn einer der Prämissen ist, dass die Anwohner motiviert werden sollen, sich zu beteiligen. Teilhabekultur nennt sich das. „Jetzt beginnt erst die Arbeit“, gibt Hucke die Agenda vor.

Und an Arbeitsfeldern mangelt es beim Blick auf die Antworten, was nicht im Quartier gefällt oder welche Ideen es gibt, nicht. Mit Abstand größtes Ärgernis unter den Befragten ist die mangelnde Sauberkeit. Zu viel Müll und Hundekot auf Straßen und Gehwegen sowie nicht abgeholter Sperrmüll wurden genannt. Dem möchte Hucke nun gezielt nachgehen. Sie sieht aber auch Bedarf an mehr Informationen über Mülltrennung und Aufklärung sowie Sensibilisierung im Allgemeinen. Denn Fakt ist auch, dass der Müll zumeist von Menschen kommt, die im Quartier leben.

Aber auch die Sicherheit beschäftigt die im Erloch wohnenden Menschen. In der Umfrage nannten acht Prozent Drogen und Kriminalität als Problem. Diese subjektive Einschätzung teilt das Polizeipräsidium Südhessen auf Anfrage nicht. Wenn es allerdings Vorfälle oder Beobachtungen gebe, sollten diese zur Anzeige gebracht werden, lautet die Bitte der Polizei.

Außerdem wurden Rassismus und eine Gettoisierung als Schlagworte zum Quartier genannt. Darüber hinaus würden sich Frauen aufgrund schlechter Beleuchtung in der Dunkelheit fürchten. Auch der Name Erloch (siehe Infokasten) klinge für ein Wohngebiet abwertend. Die erwünschte Kinder- und Jugendarbeit wird mit dem Bezug der Amtsgasse 98 wahrscheinlich wieder an Fahrt aufnehmen.

An Ideen, die das Quartier voranbringt, mangelt es nicht. 250 Antworten dazu konnten gesammelt werden. Ganz vorne dabei sind vor allem das Schaffen von Begegnungsmöglichkeiten und das Ausweiten sozialer Angebote. Die Entwicklung eines Nachbarschafts-Hilfs-Systems sollte ein Ziel sein, meint Hucke, ebenso eine Imagekampagne fürs Erloch und das verbindende Elemente zur Altstadt geschaffen werden.

