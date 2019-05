Fahrturnier des RFV Babenhausen gerät zum sportlichen Augenschmaus

Pferdesport, Biergartenatmosphäre, strahlendes Wetter und eine wunderschöne Naturkulisse – keine Frage, hier ließ sich auf ganz besondere Weise in den Wonnemonat starten. Der Reit- und Fahrverein Babenhausen (RFV) richtete am Mittwoch sein zweites Fahrturnier aus.

Babenhausen – Auf Dressur- und Springplatz tummelten sich diesmal nicht die Reiter im Wettstreit, sondern elegante Rösser und knuffige Ponys, die „ihre“ Menschen in der Kutsche zogen. 50 Teilnehmer lieferten sich in 16 Prüfungen für Ein- und Zweispänner elegante und rasante Wettkämpfe in Dressur, Hindernis- und Kegelfahren.

Mit Wettbewerben der Schwierigkeiten A bis M wurde ein Spektrum vom Einsteigerwettkampf bis zur anspruchsvollen Prüfung geboten. Dass man durchaus auch modische Schwerpunkte setzte, prägte das Ambiente um einiges mehr. Frack, Zylinder, stilvolle Kleider und Hüte trugen die Teilnehmer der „englischen“ Fraktion zur Schau. Wer ungarisch anspannte (mit Kummet) trug auf dem Kutschbock der ländlichen Festmode Rechnung – so oder so war es ein Augenschmaus.

„Früher hatte der Fahrsport einen höheren Stellenwert“, sagte Ingo Dries, Vorsitzender des RFV, nach einer Durststrecke gibt es offenkundig ein Comeback. In Babenhausen, der Stadt der Pferde, will man dem alten, neuen Sport mit dem Partner Pferd eine Bühne bieten.

Auf dem Sportgelände des RVF an der Schwedenschanze finden Fahrer hervorragende Bedingungen. Und mit Viktoria Dietz und Birgit Schäfer gingen für den RFV zwei junge Frauen in die Prüfungen. Dietz hatte mit dem Haflinger Sarina einen tollen Allrounder angespannt – die zwölfjährige Stute leistet auch als Voltigierpferd im Schulpferdebetrieb des RFV treue Dienste. Nach ihrer ersten Prüfung strahlte Viktoria Dietz: „Sarina hat alles toll gemacht und ist richtig cool geblieben“, ein dritter Platz in der Gebrauchspferdeprüfung war der Lohn.

Dabei war die Konkurrenz nicht unerheblich. Mit Georg von Stein (Modautal) und der Neu-Isenburgerin Marie Tischer waren zwei sprichwörtlich Weltklasse-Fahrer am Start.

+ Gingen für den gastgebenden Verein erfolgreich an den Start: Birgit Schäfer und ihr Pferd „Life is life“. © zah

Doch Babenhausen hielt dagegen: Auch „Life is Life“ ist ein Multitalent. Beim Spring- und Dressurturnier, das der Verein auch in diesem Jahr am zweiten Juliwochenende austrägt, kann man den Wallach unterm Sattel erleben. Turniersport ist ihm nicht fremd, ob im Springparcours, Dressurviereck – oder vor der Kutsche. Toller Erfolg für Birgit Schäfer: Mit dem wendigen, schicken Wallach gelang ihr ein zweiter Platz in der kniffligen Kombinierten Hindernisprüfung Klasse M.

Vom Odenwald bis aus dem Taunus und Spessart zog das gut organisierte Turnier Freunde des Fahrsports in die „Stadt der Pferde“. Maiausflügler säumten die Turnierplätze, um die besondere Atmosphäre der Turnierveranstaltung zu genießen. Mit großem Aufwand, von der Bestuhlung im Biergarten bis hin zur üppigen Gastronomie punkteten die Gastgeber bei ihrem zweiten Fahrturnier am 1. Mai.

„Ohne unsere Mitglieder, aber auch viele Eltern der Reitschüler würden wir das nicht schaffen“, sagte Ingo Dries. Rund 120 Helfer in vier Schichten waren am Start. Ein Kader, der im Juli noch einmal potenziert werden muss, wenn das Freilandturnier über vier Tage ausgetragen wir. „Das gelingt nur, wenn wir an einem Strang ziehen“, so der Vorsitzende, „aber in einem Verein geht es nur weiter, wenn auch etwas vorwärtsgeht.“ Etwa das Spektrum des Pferdesports in all seinen Facetten zu zeigen, wie dem durch ein weiteres Turnier im Jahr Rechnung getragen wird. Und mit dieser erfolgreichen Strategie feiert man ganz nebenbei in diesem Jahr 70. Geburtstag.

Die Platzierungen des RFV Babenhausen: Kombinierte Prüfung: 3. Victoria Dietz; Gebrauchsprüfung Fahrpferde, Klasse A: 4. Victoria Dietz, (5. Alexandra Keller RFV Schaafheim); (Gebrauchsprüfung Fahrpferde: 2. Alexandra Keller RFV Schaafheim); Hindernisfahren A: 6. Victoria Dietz; Hindernisfahren Einspänner Klasse M: 2. Birgit Schäfer und Life is life; Kombiniertes Hindernisfahren Gelände Klasse A: 7. Viktoria Dietz; Kombiniertes Hindernisfahren Gelände Klasse M: 2. Birgit Schäfer.

zah

