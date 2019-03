Mr. Blutspende geht in Ruhestand

Für treue Blutspender des Babenhäuser DRK ist eigentlich kaum denkbar, dass Heinz Willand bei den Terminen in der Stadthalle in Zukunft nicht mehr hinter seinem Tisch steht, Urkunden schreibt, Päckchen mit Süßigkeiten verteilt und mit ihnen ein paar Wort wechselt.

Babenhausen – Der Ehrenvorsitzende des Ortsvereins, der Ende vergangenen Jahres seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, hat die Termine zum Aderlass für die gute Sache in den 1950er Jahren in Babenhausen ins Leben gerufen und seither organisiert und betreut. Jetzt geht der tatkräftige, engagierte Babenhäuser nach 63 Jahren in dieser Funktion in den verdienten Ruhestand und hinterlässt eine Lücke.

„1956 haben wir zum ersten Mal hier zur Blutspende aufgerufen“, erinnert sich Willand, der beim jüngsten Termin vom DRK-Vorsitzenden Helmut Fendt offiziell aus diesem Ehrenamt verabschiedet wurde. Fendt ehrte ihn im Namen des Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen mit einer Urkunde und der Ehrennadel in Gold „als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für die Unterstützung“, so der Urkundentext. Auf der Nadel in Form eines Kreuzes ist ein Rubin-Blutstropfen zu sehen. Der Ortsverein dankte Willand mit einem „Batzen“-Gutschein „zum Verprassen“, wie Fendt scherzte.

Nach den anfänglich zwei Terminen im Jahr, bauen die DRKler schon seit Langem viermal jährlich ihre Liegen in der Stadthalle auf. Willand habe immer sämtlichen Schriftverkehr, darunter auch die Pressemitteilungen, rund um die Blutspenden erledigt, sagte Fendt. Jetzt müsse ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden werden, was wohl nicht leicht werde, befürchtet Helmut Fendt.

„Ich will ein bisschen kürzertreten, werde mich aber ab und zu noch hier blicken lassen“, sagte der Geehrte, der von 1975 bis 1985 auch der Vorsitzende des Babenhäuser Ortsvereins war und 1986 von Fendt in diesem Amt beerbt wurde. (pg)

