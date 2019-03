Wie die Generation Ü50 Smartphones verstehen lernt

Wie lösche ich ein Foto? Was ist ein Google-Konto? Wie lässt sich eine erhaltene E-Mail auf dem Display anzeigen? Über solche Fragen kann die junge Generation als Handy-Profi nur müde lächeln.

Babenhausen – Ältere Menschen, die ebenfalls ein Smartphone besitzen, stoßen im Gegensatz oft auf unlösbare Probleme. Abhilfe schafft das Jugendforum der Stadt Babenhausen: Regelmäßig bieten die Mitglieder Kurse an, bei denen sich ungelöste Fragen und Probleme klären lassen. Im Jugendcafé fand die jüngste Auflage des „Handy-Workshop Ü50“ statt. „Wie gewohnt waren wir ausgebucht und die Nachfrage war größer als unsere Kapazitäten“, berichtet Lara Kresz. In der Regel können zehn bis zwölf Personen teilnehmen. „Mehr geben unsere Räumlichkeiten einfach nicht her. Zudem wollen wir die Gruppe überschaubar halten, damit sich individueller auf die Teilnehmer eingehen lässt“, fügt sie hinzu.

Die dreistündige Veranstaltung war wie immer so konzipiert, dass zu Beginn eine generelle Einführung über die Handy-Funktionen mit den gängigsten Symbolen stattfand. Danach konnten individuelle Probleme vorgetragen werden. Das Team vom Jugendforum war wie gewohnt so zahlreich angetreten, dass nahezu eine Eins-zu-Eins-Betreuung stattfand.

Aufgrund unterschiedlicher Handy-Typen sind die Experten nicht immer in der Lage, alle Fragen sofort zu beantworten. Manchmal müssen selbst die „Experten“ ein wenig suchen und ausprobieren. „Das macht aber nichts, denn in den Grundzügen sind alle Smartphones gleich aufgebaut. Das gilt auch dann, wenn wir manchmal recht exotische Modelle in die Hand gedrückt bekommen“, erläutert Kresz.

Teilnehmerin Heidrun Riedner ging es vor allem darum, wie sie in USA telefonieren kann und wie eine Sim-Card „von drüben“ verwendet wird. Hannelore Brenner ist mit dem Handy schon recht fit, trotzdem sorgt derzeit ein neues Modell, das sie sich anschaffte, aufgrund der erweiterten Eigenschaften und Möglichkeiten für viele Fragezeichen.

Laut Kresz trifft das Jugendforum in den Ü50-Workshops immer wieder auf gute Bekannte, die sich, wie Hannelore Brenner, regelmäßig anmelden. „Das liegt daran, dass beim Handy immer wieder neue Fragen aufkommen“, erklärt sie. Selten sei alles verstanden worden, dazu schreite die Technik immer weiter voran.

Ein dutzend Mal wurde der Workshop schon ausgerufen. Die meist drei Termine im Jahr zeigen sich als nicht genug. „Wir könnten den Workshop ohne Probleme auch fünf bis sechs Mal anbieten“, weiß Stefanie Roth. Von der älteren Generation wird das Angebot hoch gelobt: „Unsere Kinder und Enkel würden uns bei Problemen und Fragen ebenfalls helfen. Meist nehmen sie aber nur wortlos das Handy in die Hand und stellen die gewünschte Sache ein. Damit wissen wir aber nicht, wie es geht“, berichtet eine Teilnehmerin.

Im Workshop bekomme man dagegen Hintergründe erläutert und es bleibe Zeit, die Schritte zu verstehen und zu lernen. Wie Heidrun Riedner anmerkte, sei sie wissbegierig über das Handy, trotzdem habe das Gerät aber auch seine Schattenseiten. So finde sie es unmöglich, wenn sich Leute im Restaurant gegenübersitzen und jeder die längste Zeit auf sein Handy starrt. „Hat man sich früher in den Firmen in der Mittagspause ausgetauscht, leidet die soziale Kommunikation heutzutage enorm unter dem Handy“, führt die 75-Jährige an. Das Handy so benutzen, dass es einsam macht, kommt für sie nicht in Frage.

Von Michael Just

Quelle: op-online.de