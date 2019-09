Sommerfahrzeuge - Franc Bernges aus Babenhausen hat’s auf Harley und im Camaro gern luftig

Franc Bernges hat die Hände fest am Ape Hanger: An seiner Harley hat er viel selbst geschraubt.

Vor Kurzem war es wieder so weit: Die Harley-Davidson von Franc Bernges bekam so richtig Auslauf, denn der begeisterte Motorradfahrer machte eine Tour in den Schwarzwald zum deutschlandweiten Treffen von Harley-Freunden.

Babenhausen – Dabei ging es dem Babenhäuser nicht nur um die entspannte Fahrt auf einer schönen Strecke, sondern auch um die Begegnung mit Gleichgesinnten. „Das macht richtig Spaß. Man gibt sich gegenseitig Tipps und tauscht sich aus, auch über Reparaturen oder wo man welche Teile kaufen kann “, erzählt der 49-jährige IT-Berater, der sich in den vergangenen Jahren allerhand Schrauber-Kompetenzen für die Harley angeeignet hat. Denn er hat sich das Motorrad, das seit dem Film Easy Rider Kultstatus auch in Deutschland hat, vor 15 Jahren bereits mit dem Vorsatz gekauft, es umzubauen. Er hat von Anfang an daran herumgewerkelt und sich so nach und nach seine ganz persönliche Harley gebaut.

Es lässt sich immer etwas finden, was man umgestalten kann

„Ich bin fast fertig“, sagt er schmunzelnd und ahnt wohl selbst, dass sich da immer wieder was finden lässt, was man umgestalten kann. Zwei Teile, die er verändert hat, fallen sofort ins Auge. Zum einen der Lenker, der jetzt nicht mehr flach ist, sondern wie bei einem Chopper nach oben ragt, ein so genannter Ape Hanger. Man muss sich nicht herunterbeugen beim Fahren, sondern kann aufrecht sitzt. Dazu passend hat Bernges eine neue Rückenlehne selbst geschweißt, eine Sissybar. An die kann er sich auf dem Einsitzer auch anlehnen. „Das ist fast so als würde man in einem Sessel sitzen“, beschreibt er das entspannte Fahrgefühl durch seine Umbauten, die er aber vor allem aus optischen Gründen vorgenommen hat. „Gefällt mir so einfach besser“, sagt er.

Den Reifen am Vorderrad hat er gegen einen schmaleren Reifen und am Hinterrad gegen einen breiteren ausgetauscht. Einen kleineren Tank hat er eingebaut. „Der reicht nur noch für 400 Kilometer, aber das ist genug. Dann muss man eh eine Pause machen“, sagt der Biker, der die meisten Teile gebraucht über das Internet gekauft hat.

Bereits mit 14 Jahren für motorisierte Zweiräder begeistert

Begonnen hat seine Begeisterung für motorisierte Zweiräder bereits im Alter von 14 Jahren als Mofafahrer. Mit 18 kaufte er das erste Motorrad. „Ein japanisches. Denn eine Harley ist ja auch eine Kostenfrage“, sagt er. Aber Bernges hat inzwischen nicht nur den Motorradtyp gewechselt, sondern auch seine Philosophie, wie er unterwegs sein möchte. „Mit den Japanern ging es darum, schnell zu fahren. Das ist überhaupt nicht mehr mein Ding. Mit der Harley fahre ich eher auf Landstraßen. Meine Reisegschwindigkeit liegt zwischen 80 und 120 Stundenkilometern, denn ich fahre, um mich dabei zu entspannen. Das geht beim Rasen auf der Autobahn ja nicht“, sagt der Babenhäuser, dessen weiteste Tour 1300 Kilometer durch das Allgäu ging. Nach diesem Wochenende habe ihm dann aber echt der Hintern weh getan, erzählt er schmunzelnd. „Ich bin dann eine Woche kein Motorrad mehr gefahren.“

Aber Bernges ist in der glücklichen Situation, noch ein zweites Sommerfahrzeug in der Garage zu haben. Seit April 2017 besitzt er einen glänzend schwarzen Chevrolet Camaro Z 28, Baujahr 1979, den er über einen Händler aus den USA importiert hat. Das besondere an diesem Oldtimer sind die T-Tops, zwei herausnehmbare Glasdächer. „Die kann man mit einem Handgriff ausbauen. Dann ist es wie Cabrio fahren, aber besser, weil der Fahrtwind nicht so stark ist. Man spürt nur eine leichte Briese und es ist auch nicht so laut.“

Camaro mit einem Kumpel restauriert

Restauriert und technisch auf Vordermann gebracht hat er das schnittige Gefährt mit einem Kumpel, der eine Hebebühne hat. „Den Camaro habe ich zwar fahrbereit gekauft, aber aus Sicherheitsgründen haben wir im ersten Winter Bremsen, Lenkung und Fahrwerk optimiert. Nötige Ersatzteile haben wir über amerikanische Internet-Shops gekauft“.

Das Auto hat schon eine Servolenkung, aber ein Airbag war damals noch nicht üblich, ebenso gibt es kein Anti-Blockier-System. Technischer Schnickschnack, wie in modernen Fahrzeugen, fehlt komplett, was von Vorteil ist. „Ohne Elektronik kann man mehr selbst reparieren“, sagt der Hobbyschrauber, der gemeinsam mit dem Kumpel im zweiten Winter den Motor und den Antriebsstrang überholt hat. Jetzt plant er nur noch ein paar Schönheitsreparaturen.

Matt schwarze Harley und schwarz glänzender Camaro

Matt schwarz wie seine Harley kann er den Camaro nicht lackieren „Dann würde ich die H-Zulassung, also die Oldtimer-Zulassung, verlieren, weil es diesen Farbton vor 40 Jahren noch nicht gab“. Für seine täglichen Fahrten zur Arbeit nimmt er den Camaro wegen des hohen Spritverbrauchs von 15 bis 20 Litern selten, aber mit Ehefrau Silke Kasamas und seiner Deutschen Dogge namens Bismarck, geht es in der Freizeit auf Tour. Für die Sicherheit und den Komfort des tierischen Familienmitglieds hat Bernges die Rückbank mit einem Brett und einem Kissen drauf in eine ebene, gemütliche Liegefläche verwandelt, auf der der Hund mit einem speziellen Geschirr auch angeschnallt wird.

