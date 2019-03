Harreshäuser Gesangverein löst sich auf

„Maria durch ein Dornwald ging“, „Ehre sei Gott in der Höhe“ und „14 Engel“ aus Engelbert Humperdincks Kinderoper „Hänsel und Gretel“ – drei der Lieder, die der Gesangverein Sängerlust 1932 Harreshausen am vierten Adventssonntag des vergangenen Jahres in der Harreshäuser Kirche vortrug. Es war der letzte öffentliche Auftritt des Chores. Weitere wird es nicht mehr geben. In ihrer vor wenigen Tagen stattgefundenen Versammlung beschlossen die Mitglieder die Auflösung des Vereins.

Harreshausen – „Vielen war beim Auftritt in der Kirche bewusst, dass dies wohl der letzte gewesen ist“, erzählt Annemarie Krebs, die zuletzt Rechnerin des Gesangvereins war. „Einige hatten Tränen in den Augen“, so Krebs. Die Trauer über den Abgesang der Sängerlust überwiegt auch in den Tagen nach dem mit großer Mehrheit gefassten Beschluss. Vor allem auch bei Ehemann Erich Krebs, der seit der Neugründung des Vereins 1985 bis zuletzt den Vorsitz innehatte. 34 Jahre lang. Mit am Kaffeetisch sitzt auch seine Stellvertreterin Karin Kind, seinerzeit die erste Frau, die in den Verein eintrat. Sie schwelgen in Erinnerungen, benennen aber auch die harten Fakten, die nun zur Auflösung führten.

Zuletzt zählte der Verein noch 47 Mitglieder. Einst waren es um die 100 gewesen. 20 aktive Sänger gab es im vergangenen Jahr noch. Eigentlich genügend. Aber: „Neun bis elf hatten angekündigt, nicht mehr weitersingen zu wollen“, berichtet Erich Krebs. Als Gründe wurden das Alter – die Spanne reicht von 50 bis 86 – und vor allem gesundheitliche Probleme genannt. Zwar sei versucht worden, neue Mitglieder zu werben, doch die Bemühungen fanden in Harreshausen keinen Anklang. „Das Ungebundensein und ein Überangebot anderer Freizeitmöglichkeiten sind weitere Gründe“, führt der Vorsitzende an.

Kein neues Phänomen: „Mit dem Einzug des Fernsehzeitalters und durch vermehrte Aktivitäten des Sportvereins ließ das Interesse am Gesang schließlich ganz nach“, heißt es in der von Erich Krebs zusammengestellten Chronik nach einem Gespräch mit Ehrenmitglied Heinrich Selzer im Jahr 1998. Denn die 1932 gegründete Sängerlust war 1959 für ein Vierteljahrhundert „ruhend gestellt“ worden, nachdem ein Jahr zuvor zudem der musikalische Leiter bei einem Unfall tödlich verunglückt war.

Gut 25 Jahre später war es der begeisterte Sänger Ludwig Krautwurst, der das gesamte Notenmaterial des Vereins eingelagert hatte, der Erich Krebs dazu bewegen konnte, die Sängerlust wiederzubeleben.

Es war der 10. April 1985, als die Neugründung stattfand. An das genaue Datum kann sich Krebs vor allem deshalb gut erinnern, weil es der Geburtstag seiner Tochter ist. „Er hat hier am Tisch gesessen, hat auf die Uhr geschaut, ist aufgesprungen und hat gerufen: Ich muss los, einen Verein gründen“, erinnert sich Annemarie Krebs. Bei der Neugründung selbst war gerade einmal die notwendige Anzahl an Menschen da, um einen Vorstand wählen zu können: Unter Aufsicht von Wahlleiter Ernst Schnatze wurde Erich Krebs Vorsitzender, Hans Schlicksbier sein Stellvertreter, Manfred Gettenauer Rechner, Hubertus Krein Schriftführer sowie Helmut Herdt und Volker Mürle Beisitzer.

Großen Anteil am Wiedererstarken der Sängerlust hatte Peter Wilhelm, seinerzeit noch Musikstudent, der die musikalische Leitung des Männerchores übernahm. Bis auf eine kurze Unterbrechung war er bis zuletzt der Dirigent.

Eine regelrechte Aufbruchstimmung sei damals durch das Dorf gegangen, erinnert sich das Ehepaar Krebs und Karin Kind. Schnell sei die Mitgliederzahl der Sängerlust nach oben geschnellt. Da Mitte der neunziger Jahren die Mitgliederzahl stagnierte, beschlossen die Sänger, auch Frauen aufzunehmen und zukünftig als gemischter Chor zu singen. „Das war eine gute Entscheidung“, so Erich Krebs.

Die Sängerlust war aus dem gesellschaftlichen Leben Harreshausens nicht wegzudenken. „Wir veranstalteten jährlich das Straßenfest im Kastanienweg und zweimal richteten wir das Kreissängerfest aus, was jeweils eine riesige Herausforderung war“, berichtet Erich Krebs. Später sei ein Schlachtfest hinzugekommen und die Ausflüge seien sehr beliebt gewesen. Es gab sogar eine Hobby-Fußballmannschaft, die den Namen „Rathausschreier“ trug. „Wir haben im Rathaus geprobt und konnten am Anfang noch nicht so gut singen – deshalb Rathausschreier“, erzählt Erich Krebs und lacht bei dieser Erinnerung. Nach dem Verkauf des Rathaus-Gebäudes kam die Sängerlust in den Vereinsräumen von „middedrin“ unter.

„Unsere gute Liederauswahl wurde sehr gelobt“, erzählt der Vorsitzende weiter und zählt Auftritte beim Harreshäuser Carneval Club Herrnhuter, den Seniorennachmittagen und bei befreundeten Vereinen auf. Alle zwei Jahre gab es ein vorweihnachtliches Konzert in der Kirche. Mit einem Jahr Verspätung feierte der Gesangverein 2011 sein 25-jähriges Bestehen seit der Wiedergründung. Da ahnte sicherlich noch niemand, dass sich der Verein acht Jahre später selber auflösen würde.

Es sei eine schöne Zeit gewesen, in der sich eine richtige Sängerfamilie etabliert habe, meinen die beiden Krebs’ und Kind unisono. Sie klingen dabei recht sentimental. Und Erich Krebs stimmt Freddy Quinns „Schön war die Zeit“ an.

Von Norman Körtge

Quelle: op-online.de