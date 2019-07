Hovawart-Freunde Rhein-Main feiern 30-jähriges Bestehen

Dicker Pelz, lange Zungen: Die Protagonisten dieses Tages hatten schwer mit der Hitze zu kämpfen. Auf dem Gelände der Hovawart-Freunde Rhein-Main wurde das 30-jährige Bestehen des Vereins gefeiert.

Babenhausen – Gut beschirmt nahm die Festgemeinde Platz. Sektempfang, kleiner akademischer Teil und Ehrungen - das zählt zu einem runden Geburtstag dazu. Unter ausladenden Bäumen waren die eigentlichen Stars damit beschäftigt, der Hitze zu trotzen – mit einem Nickerchen, einem frisch ausgehobenen Erdloch oder dem Versuch, den mächtigen Körper im Wassernapf zu erfrischen.

162 Mitglieder zählen die Hovawart-Freunde, die sich das Trainings- und Vereinsgelände bei Harreshausen mit großen Aufwand selbst hergerichtet haben. Ihre Heimat haben die Hundeenthusiasten erst seit 2004 neben dem Tierheim. „Gegründet haben wir uns am 26. April 1989 in Neu-Isenburg“, erzählte Gründungsmitglied Elisabeth Dittmann, die dem Hundesportverein seit 1993 vorsteht. Über Mörfelden und Hanau-Steinheim, auf einem provisorischen Gelände mit zwei Bauwagen, wurde das zugewucherte Areal bei Babenhausen entdeckt. „Unser damaliges Mitglied Gunter Wölfel aus Groß-Umstadt ist Hobbyflieger und entdeckte das verwahrloste Areal aus der Luft“, berichtete Dittmann.

Vom damaligen Erscheinungsbild ist nichts geblieben. Herzstück des Hundesportgeländes ist der Hauptplatz mit 3 077 Quadratmetern – ein kleiner Platz schließt sich an, auf dem sich unter anderem die Welpen in ihrer Spielstunde austoben. Mit 130 Mitgliedern hatte man die neue Vereinsfläche, die von der Stadt Babenhausen gepachtet wurde, bezogen, Kanalisation, Wasser und Elektrizität zuvor auf eigene Kosten verlegen lassen. Weil viele Aktive aus dem Umland einpendeln müssen, sank die Mitgliederzahl zunächst auf 121 (2010) und hat inzwischen die Höchstmarke von 162 menschlichen Mitgliedern erreicht. Rund 50 Hovawarts zählt der Verein, der sich auch für andere Rassen und mehrrassige Hunde öffnet. Laut Satzung dürften 30 Prozent der vierbeinigen Mitglieder alternative Rassen sein, so die langjährige Vorsitzende. Nach Sekt, Kuchen, Reden und ein paar Tränen der Rührung standen die Tiere selbst im Fokus.

Und weil der Hovawart ein ambitionierter Gebrauchshund ist, der gerne mit Köpfchen, Nase und körperlich arbeitet, wurde der Nachmittag trotz Gluthitze mit einem Aktionsteil ausgestattet. Die Vorführungen der einzelnen Übungsgruppen demonstrierten die Zusammenarbeit der Mensch-Hunde-Teams in unterschiedlichen Bereichen – und das große Herz der Tiere, trotz hochsommerlicher Temperaturen alles zu geben. „Der Hovawart ist ein Allrounder“, sagte Dittmann und ihre Stellvertreterin Ina Braun-Fielstette demonstrierte mit dem zweijährigen Rüden Nico die Vielfalt, in denen die ambitionierte Rasse vollen Einsatz zeigt. Im Nu erschnüffelte Nico ein im „Trümmerfeld“ verstecktes kleines Objekt.

Schutz- und Fährtenhund- sowie Begleithundeausbildung, Obedience (die „Hohe Schule des Hundesports“), daneben Funsport mit dem Tier werden regelmäßig unter fachmännischer Leitung angeboten. Wettkämpfe, Lehrgänge und Leistungsprüfungen zählen ebenfalls zur Palette des Vereins. Die Kleinsten besuchen hier bereits die spielerischen Welpenkurse.

30 Jahre Hovawart-Freunde sind eine Erfolgsgeschichte: „Inzwischen bieten wir sieben Tage in der Woche Hundesport“, sagte Dittmann, die allerdings eine Trendwende erkennt. „Heute möchten die Leute mehr Beratung und Erziehungshilfen als den eigentlichen Wettkampf.“

