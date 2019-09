Bürgermeister Joachim Knoke bringt den Haushalt für 2020 ein

125 Seiten stark ist die Lektüre, die Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) am Donnerstagabend den Stadtverordneten mit in die Herbstferien gegeben hat.

Babenhausen – Spannend ist das Werk mit dem Titel „1. Entwurf Haushaltsplan 2020“ vor allem, aber eben nicht nur, für Menschen, die gerne mit Zahlen umgehen. Die Bedeutung des Zahlenwerkes ist enorm, geht es doch darum, wie die Zukunft Babenhausens gestaltet wird, wie Knoke zum Abschluss des Einbringens des Hauhaltes für kommendes Jahr betonte: „Der Haushalt ist dazu das Steuerinstrument. “.

Ein Happy-End haben die Finanzplaner in den Haushaltsentwurf für 2020 eingearbeitet. Es ist ein bitteres. Denn, um einen ausgeglichen und damit genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen, sehen die Verantwortlichen im Rathaus derzeit keine andere Möglichkeit, als die Grundsteuer B kräftig zu erhöhen. Sie soll von derzeit 495 Prozentpunkten um 200 auf dann 695 angehoben werden. „Nur durch den Ansatz der erhöhten Grundsteuer B und dem damit verbundenen liquiden Zufluss von rund einer Million Euro ist ein Haushalstausgleich in den Jahren 2020 bis 2023 derzeit darstellbar“, berichtete der Bürgermeister.

Babenhaus: Entwurf für den Haushaltsplan

Die Summen, die zu dieser Maßnahme geführt haben, umriss Knoke kurz. So stehen im ordentlichen Ergebnis Erträgen in Höhe von mehr 34 Millionen Euro Ausgaben von gut 35 Millionen gegenüber. Macht ein Minus von etwa 811 000 Euro. Im vergangenen Jahr hatte an dieser Stelle noch ein Plus von 184 000 Euro gestanden. Im außerordentlichen Ergebnis steht derzeit ein Überschuss von knapp einer halben Million Euro, für dieses Jahr war es noch eine knappe Million Euro. Im Finanzhaushalt steht ein Minus von 2,8 Millionen Euro – den geplanten Investitionen in Höhe von 4,3 Millionen Euro stehen Erträge von lediglich 1,4 Millionen Euro gegenüber. Bei der Planung für 2019 stand im Finanzhaushalt noch ein Plus von 387 000 Euro.

Wie Knoke am Donnerstagabend ausführte, waren es zwei wesentliche Punkte im Ergebnishaushalt, die die Verwaltung vor erhebliche Herausforderungen stellte. So mussten zum einen die Erträge aus der Gewerbesteuer um 2,3 Millionen Euro nach unten korrigiert werden. Zum anderen ist es die Kostensteigerung im Bereich der der Kinderbetreuung, die 2020 mit zirka 700 000 Euro und in den Folgejahren mit jährlich bis zu 1,9 Millionen zu Buche schlägt.

Um das Defizit so gering wie möglich zu halten, habe die Verwaltung in vielen Planungsrunden unter anderem Projekte zum Straßen- und Kanalbau ebenso in spätere Jahre verschoben wie weitere Maßnahmen, zum Beispiel die Sanierung des Kinderplanschbeckens.

Noch weise der Haushaltsentwurf einige Unbekannte auf, wie Knoke berichtete. So kommt die endgültige Mitteilung aus dem Finanzministerium über die Schlüsselzuweisungen und den kommunalen Finanzausgleich in diesem Jahr erst im Laufe des Oktobers. Außerdem habe man, wie im vergangenen Jahr, im Haushaltsentwurf im Bereich der Erträge eher pessimistische Zahlen und bei den Ausgaben eher höhere Beträgen angesetzt, sagte er zur Planung.

Haushaltsberatung

Im öffentlich tagenden Finanzausschuss am Donnerstag, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr im Rathaus wird der Haushaltsentwurf im Detail vorgestellt.

Quelle: op-online.de