„Kunst und Kamelien“-Schau lockt viele Besucher in die Heidegalerie

Immer Ende April ist es soweit, die Gärten locken mit ihrer Blütenpracht ganz allgemein. Ein Garten in Sickenhofen sticht dabei besonders hervor. Er hat mit einer Vielzahl von Kamelien, 31 dieser Sträucher stehen in dem Garten, sehr viel zu bieten.

Sickenhofen – Bei „Kunst und Kamelien“, der Ausstellung von Heide Jakob, kommt aber auch noch der künstlerische Moment hinzu. So mancher Besucher kann sich kaum entscheiden, welcher Aspekt ihm bei seinem Besuch am besten gefällt, der ausgesprochen schön gestaltete Garten oder die Werke von Heide Jakob, die oft auch die Pflanzenschönheiten der vergangenen Jahre abbilden.

Marion Heller und Dietmar Lange aus Darmstadt haben sich entschieden, sie interessiert rein die Kunst. „Wir haben aus der Zeitung davon erfahren“, sagt Heller, „ich mag gerne Blumenbilder. Da bin ich neugierig geworden und wollte gucken. Die Blumenbilder gefallen mir sehr gut, die anderen Motive, das ist ja auch Geschmacksache, sind nicht so mein Fall.“ Lange hingegen sagt: „Mich spricht hier das handwerkliche Können total an.“ Er bewundert dabei vor allem, wie exakt Jakob die Farbigkeit der Bilder gemeistert hat.

Die meisten anderen Besucher lassen sich sowohl vom Garten als auch vom Atelier und den Gemälden von Jakob verzaubern. Naturgemäß bleiben viele erst einmal im Garten hängen und bewundern die vielen Kamelien, viele sind schon fast abgeblüht, aber an einzelnen Blüten kann man immer noch die Pracht ermessen. Eine Sorte, „Blood of China“, hat noch viele Knospen, sie ist eine der spätesten Sorten, an ihr können sich die Jakobs noch lange erfreuen. Die Gäste nehmen im Übrigen nicht nur Heide Jakob, sondern auch ihr Gatte Carl-Heinz Jakob in Empfang, auch er hat zum Garten viel zu erzählen.

Maria Frank und Angela Pascher kommen aus Eppertshausen. „Wir sind überwältigt von dem wunderschönen Garten und den Kamelien“, gibt Frank ihre Eindrücke wieder. Sie hatte auch mal zwei Kamelien. Allerdings beließ sie die Pflanzen im Topf und die lebten deshalb auch nicht allzu lange. „Herr Jakob hat gesagt, dass bestimmte Sorten auch winterhart sind.“

Frank fühlt sich durch den Besuch bei den Jakobs nun fast animiert, es noch mal zu probieren und diesmal eine Pflanze in den Garten zu setzen. „Ich habe auch einen Garten, in dem immer etwas blüht. Allerdings war der letzte Sommer sehr anstrengend und wegen der Dürre ist auch einiges kaputt gegangen.“

Elsbeth und Hans Knippel sind aus Messel gekommen. „Ich male selber und versuche mich in allen Richtungen und Techniken“, sagt Elsbeth Knippel. Sie beruhigt, dass auch Jakob im Sommer durch die viele Gartenarbeit kaum zum Malen kommt. Das ist bei ihr auch der Fall. Elsbeth Knippel schwärmt sowohl von den Bildern als auch vom Garten. „Der ist sehr vielseitig und macht bestimmt sehr viel Arbeit. Die Pflanzen müssen geschnitten und gedüngt werden, man muss sich immer kümmern. Aber ich freue mich über die Vielseitigkeit und dass es hier nicht nur Rasen und Ziersträucher gibt, was ja heute immer mehr überhandnimmt.“

Elsbeth Knippel denkt wie die Jakobs auch an die Insekten. „Man soll den Bienen und den anderen Insekten ja auch Futter zur Verfügung stellen. Es fehlt ja nicht nur an den Insekten, sondern auch an den Vögeln. Ich habe im Garten viele Nistkästen, die sind zum Großteil unbesetzt. Wenn früher der Apfelbaum blühte, dann summte und brummte es da. Das ist heute nicht mehr der Fall, man merkt es wirklich gravierend.“ zba

