Leerung der Mülltonnen sorgt in Babenhausen für Ärger

Bürger ärgern sich über nicht geleerte Tonnen, die Müllwerker über ungünstig geparkte Autos. Die Situation in den engen Altstadtgassen ist für beide Seiten nicht einfach.

Babenhausen – Wenn morgens der schrille Warnton durchgängig in der Altstadtgasse Im Fronhof – von der Schlossgasse bis zum Schlossweg – zu hören ist, ist das ein gutes Zeichen. Denn es bedeutet: Der Müllwagen konnte rückwärts durch die stellenweise sehr enge Gasse fahren und alle am Rand bereitgestellten Abfalltonnen geleert werden.

Aber immer wieder kommt es vor, dass die Mülltonnen abends noch voll auf der Straße stehen – und das dann tagelang. Zuletzt geschehen vor knapp zwei Wochen. Am Freitag, 29. März, sollten die Restmülltonnen abgefahren werden. Doch bis einschließlich Samstag, 6. April, passierte nichts. „Wir Anwohner sind meistens geduldig und mahnen per Telefon. Zur Zeit jedoch reicht das wohl nicht mehr, denn die Abholung ist nun über eine Woche fällig“, monierte daraufhin Anwohner Kurt Schlösser.

Den Grund für die Nicht-Abholung zeigen Heike Raida vom Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung im Landkreis (ZAW) und Thomas Mai vom Entsorgungsunternehmen Reso gestern Vormittag bei einem eigens für unsere Zeitung anberaumten Ortstermin – beziehungsweise, sie lassen es demonstrieren von zwei Reso-Mitarbeitern. Während einer den gut elf Meter langen Vierachser rückwärts von der Fahrstraße erst in die Schlossgasse und dann In den Fronhof manövriert, weist ihn sein auf der Gasse stehender Kollege immer wieder ein. „Wir müssen rückwärts einfahren, weil wir ansonsten nicht mehr rauskommen“, erklärt Mai. Über die Gersprenz-Brücke im Schlossweg dürfen sie mit dem 18-Tonner (Leergewicht) nicht. „Steht hier ein großes Fahrzeug und vielleicht sogar über die Parkplatzmarkierung hinaus, können wir nicht in die Straße“, sagt Mai und zeigt auf den Kurvenbereich im vorderen Teil der Straße. „Da sind, wenn überhaupt, nur noch wenige Zentimeter Luft“, ergänzt er: „Und stellen Sie sich die Situation in den Wintermonaten vor, wenn es morgens noch lange dunkel ist.“ Da würde es auch nichts mehr bringen, dass drei der vier Achsen lenkbar sind und damit das Fahrzeug bereits sehr wendig machen. Hinzu kämen neben der engen Fahrbahn in den Altstadtgassen auch Dach- und Treppenvorsprünge, die die Fahrbahn verengen. Und die Berufsgenossenschaft macht weitere Vorschriften: Die Fahrbahn müsse mindestens 3,55 Meter breit sein und ständiger Blickkontakt zwischen dem Fahrer und seinem Kollegen bestehen, der ihn einweist. „In engen Kurven wird das schon problematisch“, so Mai. Letztendlich entscheiden die Müllwerker, ob sie in die Straße fahren können oder nicht. Ist es nicht möglich, dann würden sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen. Wenn sich die Situation nicht verändert hat, können die Tonnen nicht geleert werden.

„Wohin sollen wir mit unserem Müll, wenn dann die Tonne überquillt?“, fragt Anwohner Schlösser. Raida vom ZWA verweist darauf, dass es zum Beispiel im Rathaus Zusatzsäcke zu kaufen gibt. Die Mehrkosten würden sich auch in Grenzen halten, da jede Entleerung über den Strichcode an den Tonnen registriert und dementsprechend berechnet würde. Heißt: Wenn die Tonne nicht geleert wurde, fällt auch keine Gebühr an.

Anstatt auf die Suche nach den Schuldigen zu gehen, appelliert Raida an die Bürger: „Jeder kann etwas dazu beitragen, dass die Müllentsorgung reibungslos funktioniert.“ Sei es das ordentlich geparkte Auto oder an Abfuhrtagen woanders abgestellte Fahrzeug. Reso-Mann Mai weiß von Bürgern zu berichten, die ihre Tonnen an eine Stelle rollen, wo sie besser abgeholt werden können. „Wichtig ist, dass wir ins Gespräch kommen und Lösungen finden“, so Raida.

Dass zu Wochenbeginn – wie beobachtet – außer der Reihe sowohl Restmüll als auch Biomüll gemeinsam in einem Wagen entleert wurden, bestreitet Mai nicht. Es sei eine Extratour mit einem kleineren Fahrzeug gewesen, um die Tonnen endlich leeren zu können.

