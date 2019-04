Mit lokalen Kult-Pfarrern gelingt ein fulminanter Start ins Kirchenkabarett-Festival 

Menschen wollen sich heute nicht mehr binden, was Vereinen oder auch der Kirche schwer zu schaffen macht.

Babenhausen - „Die längste Bindung findet heute beim Stau auf der Autobahn oder in der Warteschlange für ein Konzert von Helene Fischer statt“, ist sich Clajo Herrmann sicher. Leider sei von der Euphorie 2017, als man 500 Jahre Reformation beging und das Land regelrecht „zugeluthert“ hat, nichts mehr übrig geblieben. Jetzt liefen wie zuvor die Mitglieder davon. Das sei schon deshalb unverständlich, da die 2000-jährigen „Botschafts-Konserven“ des Christentums immer noch besser als die Seifenopern im Privatfernsehen sind. Laut Hans-Joachim Greifenstein müsse man nicht alles verstehen. Viele Fragen im Leben blieben eben ungeklärt, wie jene, dass sich sein Computer immer von selbst aufhängt, die Wäsche aber nicht.

Am Freitagabend eröffneten Clajo Herrmann und Hans-Joachim Greifenstein in der Stadthalle als kongeniales Duo im Ersten Allgemeinen Babenhäuser Pfarrer(!)-Kabarett das Kirchenkabarett-Festival. Bereits zum zehnten Mal lud dazu die evangelische Kirchengemeinde Babenhausen/Harreshausen ein. Am Beginn im Milleniumsjahr hatten Herrmann und Greifenstein einen wesentlichen Anteil. Beide wirkten damals als Pfarrer in der Gersprenzstadt und gestalteten die Premiere als Akteure mit. Die Idee kam bei einem Kirchentag, der zur Unterhaltung der Besucher auch ein kleines Comedy- und Kabarett-Programm bot. 1999 in Stuttgart fragten sich die beiden, ob so etwas nicht auch in Babenhausen geht. Parallel lief bereits deren Kabarett-Karriere, die das Hobby bald zum Hauptberuf werden ließ.

Das erste Babenhäuser Kirchenkabarett-Festival vor 19 Jahren, das damals von einem ganz kleinen Kreis um Hanne Marschall, Helga Heintzenberg sowie Doris und Hans-Joachim Greifenstein organisiert wurde, fand noch auf kleiner Bühne im Erasmus-Alberus-Haus statt. „Dass daraus zehn Festivals entstanden, hätte zu jener Zeit niemand für möglich gehalten“, blickt der 62-Jährige zurück. Grundlage sei bis heute die riesige Zahl an ehrenamtlichen Helfern, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. „Für alle diese Leute stehe ich heute Abend auf der Bühne“, hob der „Pfarrer a.D.“ heraus. Das tat er mit Herrmann vor ausverkauftem Haus, was bewies, dass das Erste Allgemeine Babenhäuser Pfarrer(!)-Kabarett in alter Heimat bereits Kult ist.

+ Hans-Joachim Greifenstein und Clajo Herrmann rockten zum Auftakt das Kabarett-Festival. © Just

Mitgebracht hatten die beiden ihr neues Programm „Kuh ohne Deuter“. Der Titel klingt verwirrend und wird ein wenig verständlicher beim Blick in die Bibel. Im alten Testament tritt ein Traumdeuter auf, der anhand von unterschiedlich dicken Kühen sieben magere und sieben fette Jahre vorhersagt. Statt Träume zu deuten, beschäftigen sich Greifenstein und Herrmann lieber mit den Realtitäten des Alltags. Das tun sie auch in ihrem neuen Programm, wie gewohnt abschnittsweise zusammen und getrennt. Beim Zusammenspiel widmen sich sich vor allem Kirchenthemen, solo den vielen Ungereimtheiten des Alltags, die unter anderem vom Autonavi, über Beziehungsprobleme bis hin zur künstlichen Intelligenz reichen. Mit beißendem Spott wurde von Hermann über Eier von freidenkenden Hühnern, Wurst aus eurorechtlich korrekt zu Tode transportiertem Vieh oder quellensteuerfreies Sprudelwasser philosophiert. Nicht nur einmal wurde eine deutliche und bewusste Gesellschaftskritik ganz ohne Humor angefügt. So könne es nicht sein, dass Erzieherinnen und Pfleger für Kleingeld veräppelt werden und Manager, die den Karren in den Dreck fahren, mit Millionenbeträgen abgefunden werden.

Im zweiten Teil wartete Hans-Joachim Greifenstein mit einer äußerst unterhaltenden wie pointierten Lobrede auf die Hessen und ihr Bundesland auf. Besonders begeisterte sich das Publikum an den kirchlichen Themen, was nicht verwundert, denn so offen, frei und kritisch wie beim Kirchenkabarett-Festival fällt höchst selten der Blick auf Glaube und Kirche. Laut dem Duo suchen die Leute heute immer noch nach Erlösung, allerdings auf anderen Wegen. Statt am Wallfahrtsort zu knien oder sich wie einst zu geißeln würde für eine Fress-Sünde im Fitness-Studio um Abhilfe gebeten. Die veränderten Zeiten manifestierten sich auch daran, dass Paare beim Kennenlernen nicht mehr wie vor hundert Jahren zuerst ihre Religion austauschen, sondern – Stichwort Veganer – was auf dem Speisezettel steht. Nicht besänftigen würde die Tatsache, dass die Katholiken die gleichen Probleme wie die Protestanten aufweisen: „Bereits der Gedanke über Kirchenaustritte bei den Katholiken erzeugt bei mir Phantomschmerzen“, gab Kabarettist Herrmann unumwunden zu.

VON MICHAEL JUST

Quelle: op-online.de