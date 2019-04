Nach zehn Jahren: Jugendcafé erstrahlt in neuem Glanz 

Wenn sich nach den Osterferien wieder die Türen des Jugendcafés öffnen, dürfte das Staunen bei den Besuchern groß sein: frische Farben und künstlerische Motive an den Wänden. Nach zehn Jahren ist das Juca renoviert worden.

Babenhausen – Heller, bunter und stylisher – mit diesen drei Attributen lässt sich vielleicht am einfachsten beschreiben, wie sich das frisch renovierte Jugendcafé an der Bürgermeister-Rühl-Straße ab nächster Woche den Besucher präsentieren wird. Den ganzen April über war das bei Kindern und Jugendlichen beliebte Juca geschlossen gewesen.

Von den ersten Aha-Effekten kann Sozialpädagogin Lara Kresz berichten: „Ist der Raum groß geworden“, hätten einige der Jugendlichen gestaunt, die in den Osterferientagen bei der Neugestaltung mitgeholfen haben und einen ersten Blick in den Keller des Jugendzentrums werfen konnten. Denn die weiß gestrichenen Wände – vorher waren sie in einem hellen Ockerbraun gehalten – lassen das Juca nun viel größer wirken.

+ Die Stühle des Jugendcafés sind in den Osterferien kunstvoll bemalt worden. © nkö

Steril wird das Juca ob der weißen Wände aber keinesfalls. Alleine schon deshalb, weil der kunterbunte Mix von Couchgarnituren erhalten bleibt. Als „Oldschool-Charme“ bezeichnet das Kresz. Aber auch die bislang eher schnöden Holzstühle haben in den vergangenen Tagen eine echte Aufwertung erfahren. Eine Gruppe aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sie, anstatt wegzuwerfen, einem „Upcycling“ unterworfen. Heißt: Mit viel Farbe und noch viel mehr Kreativität haben die Stühle einen neuen Look erhalten – zum Draufsetzen fast viele zu schade.

Echte Hingucker zieren auch die Wände. Unter Federführung der beiden Künstler Lisa Josek und Bensen Olsen, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Olschewsky heißt, ist das Logo der städtischen Kinder- und Jugendförderung an die Wand gemalt worden. Die beiden Babenhäuser, die sich erst vor Kurzem mit einer Street-Art-Agentur (kunstkoepfe.com) selbstständig gemacht haben, zeichnen auch verantwortlich für die auf Leinwand gesprühten Graffiti. Sie zeigen echte Ikonen der Musikszene: Whitney Houston, Elvis Presley, Bob Marley und Freddie Mercury. „Wir haben mit den Jugendlichen über die Motive diskutiert“, berichtet Kresz. Schnell sei klar gewesen, dass es berühmte Musiker sein sollen. Und es sollten letztendlich keine aus den aktuellen Charts sein, sondern „Unsterbliche“, eben Ikonen.

+ Auf die weißen Wände kommen noch das Logo der Kinder- und Jugendförderung sowie Graffiti. © nkö

2009 war das Jugendcafé zuletzt renoviert worden. „Nach zehn Jahren war mal wieder Zeit, frischen Wind in die Räume zu bringen“, meinen die Mitarbeiter des Jugendzentrums.

Das Jugendcafé ist eine Art Mehrzweckraum. Freitags werden dort offene Treffen angeboten und immer wieder finden Theateraufführungen, Konzerte und Diskussionsrunden statt. Jüngst feierte „Das Freitagsding“, ein neues Format des Jugendforums Premiere. Die Gäste konnten sich nach einem Voting einen Wunschfilm anschauen.

Die Neueröffnung des Jugendcafés wird am Freitag, 3. Mai, ab 15 Uhr gefeiert. „Jeder Besucher erhält ein Freigetränk“, heißt es in der Einladung.

