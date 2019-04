Steinreicher Sammler im Territorialmuseum 

Babenhausen – Der Stein habe ihn regelrecht angefunkelt – auch mehr als vier Jahrzehnte später kann sich Stefan Keim noch genau daran erinnern, wie er als Elfjähriger im Schwarzwald seinen ersten Quarz entdeckt und eingesteckt hat. Nichts ahnend, dass es zu einem lebensbegleitenden Hobby werden würde. Denn aus dem einen Mineraliengestein sind im Laufe der Jahre etliche Hundert geworden. Nur die Schönsten hat der Fliesenleger in die Vitrinen gesetzt, die im Wohnzimmer und im Flur an den Wänden stehen und hängen. Einige der glitzernden und funkelnden Steine sowie Fossilien aus Babenhausen und der Region zeigt der 53-Jährige erstmals ab dem morgigen Samstag einem breiten Publikum. Im Territorialmuseum bestückt er die Ausstellung „Die Region Babenhausen vor Millionen Jahren“.

+ Vor 250 Millionen Jahren waren dies Baumstämme. Das versteinerte Holz stammt aus Babenhausen. © nkö

„Wenn diese Steine erzählen könnten“, ist man beim Anblick der ganz unterschiedlichen Mineralien geneigt zu sagen. Da sie es nicht können, macht es Keim, der sich in den zurückliegenden Jahren nicht nur ein umfangreiches Wissen über Baryt, Haematit und Quarz in ihren unterschiedlichsten Ausformungen angeeignet hat, er hat sich auch auf eine Reise in die Erdgeschichte begeben. Zentraler Aspekt ist dabei der Oberrheingraben, an dessen Rand Babenhausen liegt. Ein in mehreren Kilometern Tiefe gelegenes Mantelkissen in der Erdkruste drückt nach oben. Der obere Teil des Grabens hat sich im Laufe von Millionen Jahren mit Sand gefüllt. „Deshalb gibt es in Babenhausen auch kein kristallines Gestein“, weiß Keim zu berichten. Aber eben im vorderen Odenwald, Taunus und Spessart, da es dort durch Erosion zu finden ist.