Selina La Blunda möchte den Handball in Grundschulen bringen

Montagnachmittags ist die Schulsporthalle für eine Stunde das Revier der „Zwerglöwen“. So heißen die Kleinsten bei den Handballern der SG Rot-Weiss. Die Drei- bis Sechsjährigen frönen dabei nur am Rande dem Mannschaftsspiel.

Babenhausen – Ziel ist es vielmehr, dass sie ihre Möglichkeiten kennenlernen und sich auf ganz unterschiedlichen Geräten im Springen, Klettern und Balancieren ausprobieren. Anders ausgedrückt: Die Motorik der Kinder wird gefördert.

Zum Dompteuren-Team der „Zwerglöwen“ gehört seit mehr als einem halben Jahr Selina La Blunda. Die 19-Jährige aus Sickenhofen ist ein elementarer Baustein in der Nachwuchsarbeit der Handballer. Sie absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei den Rot-Weissen – das erste überhaupt in dem Verein. Und es ist offensichtlich eine Erfolgsgeschichte.

Dabei hatte die ambitionierte Sickenhöferin vor ihrem Engagement bei der SG Rot-Weiss mit Handball gar nichts am Hut gehabt, wie sie freimütig zugibt. Dass dies kein Nachteil war, darin sehen sich Vorsitzender Andreas Bludau und Jugendtrainer Jan Willand bestätigt. Zum einen habe La Blunda im Vorstellungsgespräch genau die richtige Einstellung gezeigt, und zum anderen ist der Blick aus einer Nicht-Handballer-Perspektive umso wertvoller für die Entwicklung des Vereins und der Nachwuchsarbeit. Notwendiges Wissen hat La Blunda gleich zu Beginn erarbeitet, indem sie eine Ausbildung der Ballschule Heidelberg absolvierte. Darin geht es vorrangig darum, Kinder zum Sport zu animieren und die Vielseitigkeit zu trainieren. Elf SG-Trainer haben diese Ausbildung bereits genossen.

Der FSJlerin kommt dies, genauso wie die Übungsleiter-Ausbildung, nicht nur bei den Spiel- und Trainingseinheiten, sondern auch bei den Ballsport-AGs an der Schule im Kirchgarten, der Bachwiesenschule in Hergershausen und an der Markwaldschule in Langstadt zugute. Zwar ist La Blundas Einsatzstelle die SG Rot-Weiss, allerdings bestehen Kooperationsvereinbarungen mit den drei Grundschulen und der städtischen Kinder- und Jugendförderung, wo sie ebenfalls eingesetzt wird. Vorstellen musste sie sich bei vielen Kindern nicht. „Ich habe schon bei den Ferienspielen mitgearbeitet“, erzählt sie. Dementsprechend groß war die Wiedersehensfreude bei den Kindern. Die größte Herausforderung sei für die Schulabgängerin gewesen, dass sie nun selber gestalten und Vorgaben machen musste. „Man wächst mit der Aufgabe“, ist ihre Erfahrung, wobei sie auch auf die Unterstützung seitens des Vereins zählen kann.

Vorsitzender Bludau ist begeistert, dass der Handballsport über die Kinder auch in den Stadtteilen präsenter wird. Denn während überall Fußball gekickt wird, ist der Hallensport nur beim Babenhäuser Einspartenverein SG Rot-Weiss im Angebot. Und das erfolgreich: Die erste Herrenmannschaft spielt in der Oberliga Hessen und damit in der vierthöchsten Liga überhaupt.

Um den Unterbau, also die Nachwuchsarbeit, besser zu organisieren und mehr an Breite zu gewinnen, haben die Vereinsverantwortlichen vor vier Jahren damit begonnen, neue Strukturen zu schaffen, wobei die FSJ-Stelle der neueste Baustein ist. Wie Jan Willand berichtet, wurde ein Arbeitskreis „Jugend“ gegründet. Ziel war es unter anderem, die Jugendtrainer in ihrer Arbeit durch Weiterbildungen (Heidelberger Ballschule) zu unterstützen und viele Anknüpfungspunkte zu schaffen – auch zu den Eltern der spielenden Kinder und Jugendlichen. „Die Gemeinschaft spielt eine große Rolle“, so Willand. Das Handball-Camp in den Herbstferien, ein vereinsinternes Seefest, die Kooperation mit der Stadt bei den Ferienspielen oder dem Midnight Special zählt Willand als Beispiele auf.

Der Einsatz von FSJlerin La Blunda für die SG Rot-Weiss erweist sich bereits nach einem guten halben Jahr als Win-win-Situation. „Es läuft hervorragend“, sagt Willand und berichtet von sehr guten Rückmeldungen in den Reflexionsgesprächen mit den Grundschulen und der Stadt. „Alle Schulen haben schon zugesagt, auch zukünftig mit uns weiter zu kooperieren.“ Und die Hauptperson? „Soziale Arbeit liegt mir“, hat La Blunda endgültig für sich festgestellt. "

Von Norman Körtge

Quelle: op-online.de