Spaß am Tüfteln im Reparatur-Café

„Ich tippe auf Totalschaden“, sagt Stephan Merklein mit Blick auf den geöffneten Föhn. „Der Glühdraht ist kaputt und nicht mehr zu reparieren."

Hergershausen – Der Chemiker, der einmal im Monat ehrenamtlich im Reparatur-Café der Babenhäuser Ehrenamts-Agentur (BEA) werkelt, schaut fasziniert in das defekte, teilweise zerlegte Gerät. „Ich hatte schon lange keinen Föhn mehr offen,“ sagt er und schiebt als Erklärung nach: „Jeder Föhn ist anders“.

Spaß am Werkeln und Tüfteln kennzeichnet alle vier Helfer, die in der Alten Schule in Hergershausen im Einsatz sind, um kostenlos alle nur denkbaren Elektrogeräte ihrer Mitbürger zu reparieren. Vom Staubsauger und Föhn bis zu ausgefalleneren Teilen, wie einem Massage-Reizstrom-Gürtel oder einem elektrischen Fensterreiniger, ist an diesem Tag alles dabei. Gelegentlich müssen die Helfer zuerst die mitgebrachte Bedienungsanleitung studieren, um ein Gerät zu verstehen. Aber diese Zeit nehmen sie sich. Und ein Gespräch mit ihren „Kunden“ führen sie dabei auch gerne. „Ich kenne Reparatur-Cafés eigentlich nur aus größeren Städten oder aus Holland“, erzählt Merklein, der seit etwa einem Jahr dabei ist, weil er einfach gerne repariert, die Kollegen hier mag und nette Leute trifft.

An der Seite des noch berufstätigen Merklein sind seit Bestehen der Einrichtung, die im Januar 2016 ihre Pforten öffnete, drei Rentner mit Schraubenzieher und Co. aktiv. Sie sind alle vom Fach. Peter Schlegel hat seine Brötchen als Mess- und Regelungstechniker verdient, Ludwig Döbler war Maschinenbauingenieur bei der VDO und Gaston Rösler, der sogar aus Seligenstadt anreist, um das Reparatur-Café zu unterstützen, ist gelernter Elektrotechniker.

Außerdem gehört die zur Engagement-Lotsin ausgebildete Brigitte Bassenauer von BEA zum Team. Sie sitzt bei den monatlichen Treffen ehrenamtlich an der Nähmaschine, um Interessierten zu zeigen, wie man eine Hose umnäht oder eine Bluse enger macht. „Es geht beim Reparaturcafé ja auch um Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärt sie. An diesem Nachmittag sind allerdings mehr die handwerklichen Fähigkeiten der vier Männer gefragt. In der Regel trudeln während der Öffnungszeiten, jeden letzten Mittwoch im Monat von 17 bis 20 Uhr, fünf bis zehn Leute ein. Einige haben an diesem Tag gleich mehrere schadhafte Geräte dabei. „Es ist immer unterschiedlich. Richtig voll wird es, wenn wir im Dezember und Januar einen Helfer hier haben, der mechanisches Blechspielzeug und Spielzeugeisenbahnen repariert“, erzählt Bassenauer. Dass man den Raum beim Verein Herigar nutzen könne, sei ein Glücksfall. Man habe lange nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht. „Hier haben wir auch einen Lagerraum für unsere Werkzeuge, die Nähmaschine und anderes.“

Die vier technisch begabten Männer überprüfen auch die Sicherheit der Geräte, die ihnen die Café-Besucher bringen und erklären Bedienungsanleitungen. So packt Lotte Luksch aus Babenhausen zwei noch unbenutzte Geräte aus, die sie einfach nicht zum Laufen bringt. Peter Schlegel nimmt sich der Sache an und die Anleitung vor. „Ich überlege dann immer: Was haben sich die Leute dabei gedacht, die das entwickelt haben“, sagt er.

Mit einem anderen Problem schlagen sich Ludwig Döbler und Gaston Rösler herum. Sie hatten die eigentliche Reparatur an der Kabellaufrolle eines Staubsaugers, die das Kabel nicht mehr selbstständig einzog, zwar schnell erledigt. Aber jetzt hakt es beim wieder Zusammenbauen des Gerätes. „Da muss alles richtig sitzen, sonst passt die Abdeckung nicht drauf“, sagt Rösler während er mit seinen Fingern Kabel und anderes im Gerätebauch zurechtrückt. Ihm bieten diese Reparaturarbeiten drei Erfolgserlebnisse, die ihn motivieren: „Den Fehler finden, das Ersatzteil beschaffen und wenn dann alles wieder funktioniert.“ Für die Besucher ist es eine tolle Sache. Denn sie verhindert, dass Geräte auf den Schrott wandern, weil das Bezahlen einer Reparatur sich im Vergleich zum Neupreis nicht lohnen würde.

VON PETRA GRIMM

Quelle: op-online.de