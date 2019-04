Stefan Keim stellt Mineralien und Fossilien im Territorialmuseum aus 

Jäger und Sammler gibt es bekanntermaßen auch heute noch. Der Babenhäuser Mineralien- und Fossiliensammler Stefan Keim gehört zu ihnen. Seit Kindertagen ist in ihm die Begeisterung für besondere Steine und Fossilien entfacht.

Babenhausen – Schon als Elfjähriger machte er sich in seiner Heimatstadt gezielt auf die Suche. Viele hundert Mineralien, zudem viele Millionen Jahre alte Mammut- und Bisonknochen, Mammutzähne und versteinerte Holzstücke aus der Region, vor allem aus Babenhausen, Groß-Umstadt und Otzberg, bilden seine Sammlung. „Als ich die Fundstücke mal wieder im Keller von links nach rechts geräumt habe, dachte ich mir, es wäre doch schön, sie im Museum auszustellen“, so Keim, der bei Georg Wittenberger, dem Vorsitzenden des Heimat- und Geschichtsvereins und selbst Naturwissenschaftler, offene Türen einrannte. So kam es, dass seit dem Wochenende im Territorialmuseum die Ausstellung „Die Region Babenhausen vor Millionen Jahren“ zu sehen ist.

In fünf Vitrinen sind einige der schönsten Stücke, die Keim im Laufe seines Lebens zusammen getragen hat, zu sehen. Wo genau seine Jagdgründe sind, die er teilweise auch mit Gruppen Gleichgesinnter durchsucht, verrät der 53-Jährige natürlich nicht. „Wir wollen in diesen Gebieten ja keinen Tourismus mit alle ihren Schattenseiten auslösen“, sagte er.

Spektakulär sind nicht nur die glitzernden Exponate, sondern beispielsweise auch stattliche Mammut-Oberschenkelknochen, die in der Ausstellung zu sehen sind. Inzwischen gräbt Keim nicht mehr nach Fossilien, er hat sich auf Mineralien, über die er auch ein umfangreiches Wissen erworben hat, beschränkt. Zu seinen Steinen hat er ein ganz besonderes Verhältnis. „Sie sind meine Babys“, sagt er schmunzelnd. Dass er von seiner Umgebung gelegentlich belächelt wird, „weil er auf seiner Terrasse Steine putzt“, störe ihn nicht. Gefragt nach seinen „Lieblingen“ in der Ausstellung, zeigt er auf einen blauen Chalcedon auf Baryt und einen Rauchquarz aus der Groß-Umstädter Ecke. Aber eigentlich hänge er an jedem seiner Steine, so der Sammler, der für die Besucher der Präsentation, vor allem die Kinder, eine große Kiste mit Steinen zum Mitnehmen, hingestellt hat.

Damit möglichst viele Schulklassen und auch noch die Ferienspielkinder im Sommer die Sonderausstellung besuchen können, bleibt sie bis einschließlich Sonntag, 8. September, in den Räumen des Territorialmuseums aufgebaut. Die Öffnungszeiten des Museums in der Amtsgasse 32 sind donnerstags von 14 bis 17 Uhr, samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr. (pg)

Quelle: op-online.de