Sylvia Kloetzel über Leerstände, E-Government und Tourismus

Ein Großteil der Arbeit der städtischen Wirtschaftsförderin Sylvia Kloetzel findet im Hintergrund statt.

Babenhausen – Im Interview wirbt die in Otzberg wohnende studierte Geografin um Wochenendtouristen, spricht über die Bummelgass’, das Netzwerken und Wünsche darf sie auch loswerden.

Frau Kloetzel, wie muss man sich Ihre Arbeit als Wirtschaftsförderin der Stadt Babenhausen vorstellen?

Erst einmal: Ich mache nicht nur Wirtschaftsförderung. Die Stabsstelle heißt Standortentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und E-Government. Und E-Government ist ein riesiges, wachsendes Thema.

Was bedeutet E-Government?

Es gibt die gesetzliche Auflage, dass Kommunen Dienstleistungen – zumindest alles was möglich ist – bis 2022 online zur Verfügung stellen müssen. Das bedeutet vor allem, dass wir uns interne Prozesse in der Verwaltung genau anschauen müssen. Außerdem muss Software gekauft werden und vieles mehr.

Können Sie konkrete Projekte nennen?

Im Rathaus haben wir bereits die interne Verrechnung. Für die Bürger werden wir Prozesse, die wir anbieten, online bezahlfähig machen. Zum Beispiel: Sein Kind online zu den Ferienspielen anmelden und auch gleich bezahlen. Die Bezahlung läuft dann direkt in unser System ein, das heißt, alle Arbeitsschritte laufen ohne Papier. Es müssen außerdem Schnittstellen geschaffen werden, etwa bei der Hundesteuer, die sowohl das Steueramt als auch das Ordnungsamt beschäftigt.

Die Verwaltung soll also mehr ins digitale Zeitalter eintauchen.

Ja. Und Digitalisierung ist in diesem Jahr auch ein Schwerpunkt von mir bei der Standortentwicklung, also der Wirtschaftsförderung. Ich suche mir immer ein Kernthema, mit dem ich meine Unternehmen „beschäftige“. Zum Beispiel beim Unternehmerstammtisch, wo ich Referenten einlade. Im Juni machen wir einen Ausflug zur CIP-Prozesslernfabrik der TU nach Darmstadt, um einmal so eine digitale Fabrik zu sehen. Und die Teilnehmer können sich dann Gedanken machen, wo stehen sie in diesem Prozess und wo wollen sie hin im Bereich der Digitalisierung.

Was macht eine Wirtschaftsförderin aus?

Dass man mit den vielfältigen und ganz unterschiedlichen Branchen gut umgehen kann. Da bin ich durch meine Biografie gut aufgestellt. Ich habe Geografie, Soziologie, Politologie und historische Ethnologie studiert. Ich schaue mir Entwicklungen wie zum Beispiel den flächendeckenden 5G-Ausbau genau an. Sie müssen sich mit einem Unternehmer auch über solche Dinge unterhalten können. Einen Wirtschaftsförderer macht auch aus, dass er nicht nur in eine Richtung oder in Schubladen denkt.

Wer kommt zum Unternehmerstammtisch?

Eingeladen sind Unternehmer und Führungskräfte. Letztere kommen zum Beispiel auch von der Conti. Es sind Einzelhändler dabei und relativ viele Berater. Das ist aber auch normal bei solchen Stammtischen.

Es handelt sich also um klassisches Netzwerken?

Nicht ganz. In Form eines Blitzlichts wird immer zunächst ein Thema vorgetragen. Manchmal ist es auch eine Art Sprechstunde, in der ich versuche Fragen zu klären, die die Unternehmer und Unternehmen betreffen.

Sind Sie mit der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Babenhausen zufrieden?

Da kann man nie zufrieden sein. Mehr geht immer. Ich schreibe Pressemitteilungen, bediene neben anderen auch den Babenhausen-Blog und die Facebook-Seite. Aber ich sitze hier als One-Woman-Show und kann nicht alles bedienen. Es wäre natürlich schön, wenn die Abteilung so groß wäre, wie sie es einmal war und mit den entsprechenden Mitarbeitern bestückt wäre. Dann könnte man sich verstärkt um einzelne Themen kümmern.

Sie sprechen die Auflösung ihres Fachbereichs „Standortentwicklung & E-Government“ und damit einhergehend auch die Schließung des i-Punkts im Rathaus vor gut einem Jahr an. Ausgangspunkt war ein politischer Beschluss gewesen, Sach- und Dienstleistungen für den Fachbereich ersatzlos zu streichen. Was fehlt ihrer Meinung seitdem?

Der Dienst am Kunden, am Bürger, der wurde sehr geschätzt. Vom Kartenverkauf bis zur touristischen Beratung haben wir alles gemacht. Gerade Letzteres fehlt nun, wenn man sagt, Tourismus ist ein Teil der Wirtschaftsförderung.

Woran machen Sie das fest?

Die Hotels in Babenhausen erweitern ihre Bettenkapazitäten. Warum wohl? Man darf Tourismus nicht nur als Urlaub verstehen, sondern muss auch den Tagungs- und Wochenendtourismus berücksichtigen. Und ein Wellnesshotel im Speckgürtel von Frankfurt existiert, weil man den Wochenendtourismus nutzt. Aber auch durch das VW-Schulungszentrum und Continental kommen viele Übernachtungsgäste, die sich auch mal Babenhausen anschauen möchten. Es kamen ja Leute deswegen in den i-Punkt.

Gibt es im Internet aktuelle Informationen?

Online präsentieren wir nur, was in der Zeit damals erarbeitet wurde. Und das Ehrenamt wie zum Beispiel in der AG Tourismus stößt da an Grenzen. Zum Beispiel, wenn es um das Erstellen eines Gastroführers geht. Da steckt viel Arbeit dahinter. Da wird einfach jemand gebraucht, der im Rathaus angedockt ist und dessen Tätigkeit es ist, nur solche Dinge zu machen. Und die Statuten der Deutschen Fachwerkstraße, in der wir Mitglied sind, schreibt eine Anlaufstelle für Touristen vor. Das haben wir nicht. Das klären wir derzeit intern.

Nennen Sie doch mal drei Gründe, was ein Wochenende in Babenhausen reizvoll macht ?

Ich könnte da viel mehr Gründe nennen. Aber da ist die wunderschöne Auen- und Wiesenlandschaft entlang des Wassererlebnisbandes Gersprenz – von der Quelle bis zur Mündung in Stockstadt. Fahrräder kann man sich beim Zweiradshop Niederhofer ausleihen. Dann ist da natürlich die wunderschöne Fachwerk-Altstadt. Und nicht zu vergessen: die Stadtteile.

Kennen Sie andere Kommunen, die wie Babenhausen so gut wie kein Geld für die Außendarstellung ausgeben?

Das weiß ich nicht. Habe ich auch noch nie nachgefragt und es ist auch müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Lieber arbeite ich an neuen Ideen und Formaten. So wird es gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Rödermark und dem Odenwaldkreis einen Future-Walk geben. In Babenhausen sollen die Firma Kreher-Druck und natürlich die Kaserne besichtigt werden.

Gibt es weitere Neuerungen?

Bei der Deutschen Fachwerkstraße sind Oldtimer ein Schwerpunkt. Ich versuche, eine Oldtimerausstellung mit Oldtimerfahrt für das Altstadtfest zu organisieren. Im Gespräch bin ich mit dem Oldtimerverein in Babenhausen in Schwaben. Sie haben Interesse signalisiert. Der Schlossbesitzer fände es schön, wenn die Oldtimer in seinem Schosshof zu sehen sein könnten, und Helmut Fendt vom Vereinsgremium freut sich, wenn ein zusätzliches Publikum kommt. Das alles kann man über die Deutsche Fachwerkstraße, deren Mitglied wir sind, wunderbar bewerben.

Damit sind wir in der Altstadt und in der Bummelgass’. Das Restaurant „Schwartzer Löwe“ ist zu, das ehemalige Gebäude von „Spielwaren Ott“ ist baufällig und eingezäunt, für den Tattoo-Laden wird ein Nachmieter gesucht, der Schmuckladen steht leer. Wie schätzen sie die Situation dort ein?

Das, was in Babenhausen passiert, passiert deutschlandweit. Babenhausen ist kein Einzelfall. Vielleicht müssen wir Innenstadt einfach anders denken – als Erlebnisraum. Das Internet ist einfach eine große Konkurrenz. Man muss sich anschauen, was hier funktioniert und online eben nicht. Das sind Gastronomie, Geschäfte mit einer guten und freundlichen Beratung wie wie Xamea Dessous, Massage und Schönheit gehen auch. In den ehemaligen Schmuckladen wird übrigens wahrscheinlich ein Versicherungsmakler kommen. Und für „Spielwaren Ott“ gebe es Kaufinteressenten, aber offenbar ist der aufgerufene Preis viel zu hoch. Und was man aus heruntergekommenen Immobilien machen kann, ist beim Pfannkuchenhaus schön zu sehen. Aus dem Schandfleck ist ein Anziehungspunkt geworden.

Trotzdem sind Leerstände nicht schön.

Das stimmt. Aber man kann Leerstände mit Kunst füllen, auch darstellender Kunst. Um die Innenstadt zu beleben, müssen wir sie bespielen. Ein Einkaufsparadies zu erwarten ist illusorisch. Oft sind es ja Zufallskäufe, die getätigt werden. Gut ist es, wenn Nischen besetzt werden: Zum Beispiel exklusive Weine oder ein Whiskey-Geschäft. Wenn das Schloss, aus dem ein Fünf-Sterne-Hotel werden soll, den Betrieb mit dem Restaurant aufnimmt, dann gibt es auch eine entsprechend andere Kundschaft.

Wenn Sie die Möglichkeiten hätten: Was würden Sie gerne für Babenhausen realisieren?

Einen S-Bahn-Anschluss. Das würde uns in vielen Dingen voranbringen. Ich finde es schade, dass zum Beispiel das Hotel „Residenz“ Gäste nach Ober-Roden chauffieren muss, weil dort einfach eine bessere Zugtaktung ist. Und natürlich wünsche ich mir eine eine gesamtverkehrliche Lösung. Es blutet mir das Herz, wenn Unternehmen an Grundstücken interessiert sind, dann aber wegen der Verkehrsproblematik Abstand davon nehmen. Das ist das Hauptproblem, was wir bei Ansiedlungen haben. Bürgermeister Joachim Knoke und ich würden auch gerne den Hexenturm begehbar und erlebbar machen, um eine weitere touristische Attraktion zu schaffen. Gemeinsam mit Professor Hesse aus Dieburg versuchen wir, dafür Mittel zu akquirieren.

Gibt es auch einen Wunsch in kleinerem Maßstab?

Ich würde gerne eine Plattform zur Finanzierung von Kleinprojekten installieren, eine Art Crowdfunding. Bürger können mit kleinem Geld mitbestimmen, was realisiert werden kann, anstatt sie ständig zu vertrösten, dass es die Haushaltssituation nicht zulasse. Wenn viele fünf Euro geben, kommt schon einiges zusammen.

Das Gespräch führte Norman Körtge.

Quelle: op-online.de